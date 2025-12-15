Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Cristoiu îl atacă pe CTP după o postare despre cazul Rodica Stănoiu: Nu și-a luat pastilele

Cristoiu îl atacă pe CTP după o postare despre cazul Rodica Stănoiu: Nu și-a luat pastilele

15 dec. 2025, 17:34, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Ediția de luni a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, transmisă live din studioul Gândul, a abordat postarea controversată a jurnalistului Cristian Tudor Popescu referitoare la dosarul de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu. 

Cristian Tudor Popescu arată, în postarea sa, că bâlbâiala autorităților, care nu au cerut autopsie după moartea fostului ministru al Justiției, face parte dintr-un tablou mai vast generat de justiția coruptă.

CTP: Cazul năucitor Rodica Stănoiu. Cauza nu poate fi alta decât corupția

Cazul năucitor Rodica Stănoiu: fostul ministru al Justiției ajunge în spital cu urme de lovituri pe față (medicii n-au anunțat poliția), este externată imediat, la cererea, pe semnătura, unui individ de 35 de ani numit „iubitul” ei, apoi moare rapid, nu se știe cum, nu i se face autopsia, este înmormântată pe loc, fără slujbă religioasă. Acum este deshumată pentru autopsie, pe baza relatărilor presei. Nu știu în ce țară din lume, ce să mai vorbim de Europa, se puteau înșira atâtea infracțiuni pe zi, la scenă deschisă. Cauza nu poate fi alta decât corupția, a scris CTP.

Cristoiu: Este o pată pe memoria femeii

În opinia invitatului lui Ionuț Cristache, postarea lui Popescu și mai ales tonul acesteia întinează memoria fostului ministru al Justiției din guvernul Năstase.

Ionuț Cristache: Ei sunt cei, de fapt, care înhață din prima și propagă niște neadevăruri, cum să zici că fără slujbă religioasă, bătută, deshumată… Și corupția. Savonea.

Ion Cristoiu: Da, și vine Parchetul și spune că n-a fost nimic. Gata, s-a terminat piesa. Pe ce temei a făcut Parchetul operația asta cu Stănoiu?

Cristache: Sincer, nu știu să vă răspund la întrebarea asta.

Cristoiu: Păi și care erau problemele? Stați un pic.

Cristache: Asta e o altă problemă. Faptul că spațiul public fiind foarte toxic, mi se pare că Parchetul aici a făcut o greșeală. Până la urmă, de ce ai deshumat-o pe Stănoiu? 

Cristoiu: Pentru că a scris cineva pe Facebook câteva rânduri. Păi, dom’le, stați. E o mare problemă. Stați, că mă enervez. Rodica Stănoiu nu a fost o oarecare, da? A o deshuma și arătând și motivul că a avut un iubit, că ala a omorât-o, este o pată pe memoria femeii care a murit, da? Pe ce temei a făcut chestia asta Parchetul? Păi și de ce să nu-l deshumăm și pe Iliescu?

Cristache: Păi dacă vin tefeleii la putere plenar, nu ar fi exclus.

Cristoiu: Avem încă nu știu câte ori o dovedesc listă de profesionali.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

CTP îl torpilează pe Nicușor Dan după explicațiile despre drone pentru Le Monde: Președintele nostru mă face să mă doară mintea

Ion Cristoiu: Diversiunea împotriva Justiției independente ne-a arătat că Statul Paralel e mai puternic ca niciodată

Recomandarea video

Mediafax
Cel mai lung pod feroviar și rutier din lume a devenit o atracție turistică. Podul supraetajat care leagă cinci insule pare că „se înalță spre cer”
Digi24
Șeful diplomației maghiare lansează avertismente similare cu cele ale Kremlinului: liderii UE împing Europa spre un război cu Rusia
Cancan.ro
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns boschetar: ”N-are casă, doarme pe străzi”
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Adevarul
Trump ar fi dispus să ofere Ucrainei o „garanție de securitate NATO”. Expert: „Un precedent relevant este cazul Suediei și Finlandei”
Mediafax
Trei români au virat câte peste 200.000 de lei la Pilonul 2 într-o singură lună. Care este cea mai mare contribuție într-un cont de pensie obligatorie administrată privat
Click
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”
Digi24
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Trupul fostei ministru al Justiției urmează să fie dus la INML la cerea procurorilor
Cancan.ro
Cuplul finalului de an în România! Vedeta Antena 1 l-a cuplat, fără să-i pese că e ÎNSURAT
Ce se întâmplă doctore
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu! Nu o mai recunoști! Cum arată acum, la 45 de ani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Decembrie: Începe o nouă sesiune Rabla 2025. Câți bani primești pentru o mașină nouă
Descopera.ro
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubi, tu mă mai iubesti? – Da, cum să nu, draga mea!
Descopera.ro
S-A LANSAT ARCMEDIA, CEL MAI MARE GRUP DE PUBLISHING DIN ROMÂNIA
SPORT Romina Gingașu, apel către antreprenori: „Sportul românesc e într-o situație critică, apropiată de o moarte clinică! E nevoie de sprijin financiar”
19:24
Romina Gingașu, apel către antreprenori: „Sportul românesc e într-o situație critică, apropiată de o moarte clinică! E nevoie de sprijin financiar”
UTILE Cum păstrezi căldura în dormitor pe timpul iernii. Trucurile ieftine oferite de un specialist
19:15
Cum păstrezi căldura în dormitor pe timpul iernii. Trucurile ieftine oferite de un specialist
LIVE UPDATE 🚨 Pace în Ucraina. A doua rundă de negocieri la Berlin. După două ore de discuții, Zelenski nu a spus nimic concret
19:11
🚨 Pace în Ucraina. A doua rundă de negocieri la Berlin. După două ore de discuții, Zelenski nu a spus nimic concret
EXCLUSIV Ce droguri au găsit anchetatorii la traficantul-protestatar #rezist, care luptă pentru justiție independentă. Câte grame de cocaină și pastile ecstasy avea tânărul
19:10
Ce droguri au găsit anchetatorii la traficantul-protestatar #rezist, care luptă pentru justiție independentă. Câte grame de cocaină și pastile ecstasy avea tânărul
ACTUALITATE S-A LANSAT ARCMEDIA, CEL MAI MARE GRUP DE PUBLISHING DIN ROMÂNIA
19:03
S-A LANSAT ARCMEDIA, CEL MAI MARE GRUP DE PUBLISHING DIN ROMÂNIA
EXTERNE Donald Trump a trimis un mesaj de condoleanțe în care îl atacă pe regizorul Rob Reiner
19:01
Donald Trump a trimis un mesaj de condoleanțe în care îl atacă pe regizorul Rob Reiner

Cele mai noi