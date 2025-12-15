Ediția de luni a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, transmisă live din studioul Gândul, a abordat postarea controversată a jurnalistului Cristian Tudor Popescu referitoare la dosarul de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu.

Cristian Tudor Popescu arată, în postarea sa, că bâlbâiala autorităților, care nu au cerut autopsie după moartea fostului ministru al Justiției, face parte dintr-un tablou mai vast generat de justiția coruptă.

CTP: Cazul năucitor Rodica Stănoiu. Cauza nu poate fi alta decât corupția

Cazul năucitor Rodica Stănoiu: fostul ministru al Justiției ajunge în spital cu urme de lovituri pe față (medicii n-au anunțat poliția), este externată imediat, la cererea, pe semnătura, unui individ de 35 de ani numit „iubitul” ei, apoi moare rapid, nu se știe cum, nu i se face autopsia, este înmormântată pe loc, fără slujbă religioasă. Acum este deshumată pentru autopsie, pe baza relatărilor presei. Nu știu în ce țară din lume, ce să mai vorbim de Europa, se puteau înșira atâtea infracțiuni pe zi, la scenă deschisă. Cauza nu poate fi alta decât corupția, a scris CTP.

Cristoiu: E ste o pată pe memoria femeii

În opinia invitatului lui Ionuț Cristache, postarea lui Popescu și mai ales tonul acesteia întinează memoria fostului ministru al Justiției din guvernul Năstase.

Ionuț Cristache: Ei sunt cei, de fapt, care înhață din prima și propagă niște neadevăruri, cum să zici că fără slujbă religioasă, bătută, deshumată… Și corupția. Savonea.

Ion Cristoiu: Da, și vine Parchetul și spune că n-a fost nimic. Gata, s-a terminat piesa. Pe ce temei a făcut Parchetul operația asta cu Stănoiu?

Cristache: Sincer, nu știu să vă răspund la întrebarea asta.

Cristoiu: Păi și care erau problemele? Stați un pic.

Cristache: Asta e o altă problemă. Faptul că spațiul public fiind foarte toxic, mi se pare că Parchetul aici a făcut o greșeală. Până la urmă, de ce ai deshumat-o pe Stănoiu?

Cristoiu: Pentru că a scris cineva pe Facebook câteva rânduri. Păi, dom’le, stați. E o mare problemă. Stați, că mă enervez. Rodica Stănoiu nu a fost o oarecare, da? A o deshuma și arătând și motivul că a avut un iubit, că ala a omorât-o, este o pată pe memoria femeii care a murit, da? Pe ce temei a făcut chestia asta Parchetul? Păi și de ce să nu-l deshumăm și pe Iliescu?

Cristache: Păi dacă vin tefeleii la putere plenar, nu ar fi exclus.

Cristoiu: Avem încă nu știu câte ori o dovedesc listă de profesionali.

