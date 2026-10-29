Deși are tot sistemul împotriva sa, Călin Georgescu ar putea capitaliza politic arestarea și dosarele în care este anchetat fără probe solide, consideră Dumitru Dragomir. Fostul deputat și patron de club a argumentat de ce liderul mișcării suveraniste ar putea ajunge într-o bună zi președintele României.

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Cine lucrează „în spate”

Chestionat de moderatorul emisiunii ce șanse reale de carieră politică mai are Călin Georgescu, în condițiile în care tot sistemul lucrează contra lui și este atacat constant mediatic, Dumitru Dragomir a explicat că tocmai contextul nefavorabil l-ar putea ajuta pe fostul prezidențiabil.

Ionuț Cristache: Încolțit de sistem, fără un aparat mediatic, doar cu rețelele de partea lui, îl mai creditați cu șanse pe Călin Georgescu să aibă o victorie împotriva a ceea ce luptă el?

Dumitru Dragomir: Dacă îl mai țin o lună, va ieși președinte.

Ionuț Cristache: Cum, dacă nu îl lasă să candideze? Explicați-mi, dacă îl mai țin o lună, cum iese președinte?

Dumitru Dragomir: Dacă iese președinte sau dacă îl arestează pe George Simion o săptămână sau două, va fi președintele țării.

Ionuț Cristache: Dar cine orchestrează toate formele astea de abuz?

Dumitru Dragomir: În spate există totuși..

Ionuț Cristache: Pe vremuri, pe vechi, pe vremea lui Băsescu, nenorocirile aveau chip și nume. Coldea, Kovesi.

Dumitru Dragomir: Și unde au dispărut?

Ionuț Cristache: Rețeaua, cu siguranță, n-a dispărut. Plicurile galbene cred că n-au dispărut. Protocolele de o manieră…

„ Partea sistemului ocult e foarte tare ”

Dumitru Dragomir: Plus grupul de la Cluj. Sunt tari. Partea sistemului ocult e foarte tare. Așa cum oculta mondială este foarte tare și e și finanțată bine. Nimic nu este întâmplător, ascultați-mă. Nimic nu este întâmplător. Totul este calculat și nu este calculat de un om. Este calculat de un anumit sistem.

Ionuț Cristache: Plecând de la teza asta, că dacă îl mai țin o lună iese președinte. Se pot schimba lucrurile în România fără să se schimbe mersul în țări occidentale, precum Germania, Franța, Marea Britanie?

Dumitru Dragomir: Nu. Dar se duce și Trump în doi ani. Lucrurile se schimbă.

Ionuț Cristache: Da, se duce Trump, dar nu sunt neapărat republicanii.

Dumitru Dragomir: Îl auzeam pe Soros mai zilele trecute, a dat o declarație de senzație: Am influențat căderea URSS.