Criza politică din Polonia s-a amplificat în noaptea de vineri seara, după ce președintele Karol Nawrocki a ajuns la sediul Tribunalului Constituțional din Varșovia și a fost implicat într-o confruntare fizică în timp ce încerca să pătrundă în clădire. Incidentul a avut loc pe fondul protestelor declanșate de suspendarea președintelui instanței, Bogdan Święczkowski, și a adjunctului său, Bartłomiej Sochański, potrivit The Guardian.

Șeful statului polonez și-a întrerupt deplasarea către Senegal și a revenit în țară pentru a interveni în conflictul instituțional, care opune guvernul condus de Donald Tusk opoziției conservatoare și unor membri ai Tribunalului Constituțional.

Sute de manifestanți, printre care și parlamentari ai opoziției, s-au adunat în fața instituției pentru a-i susține pe judecătorii suspendați. Poliția a mobilizat un dispozitiv de securitate în jurul clădirii, iar trei persoane au fost reținute după ce au încercat să treacă forțat de cordonul forțelor de ordine.

Sursa video – X/@nexta_tv

Cu puțin înainte de ora 01:00, sâmbătă dimineața, Karol Nawrocki a ajuns la Tribunal și a trecut de dispozitivul poliției. În imaginile video apărute online, președintele poate fi văzut implicat într-o altercație cu reprezentanți ai forțelor de ordine și cu alți judecători, în timp ce încerca să intre în clădire.

Sursa video – X/@DD_Geopolitics