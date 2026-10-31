Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a revenit de urgență la Varșovia și a avut parte de îmbrânceli în fața Tribunalului Constituțional, după ce șefii instituției, Bogdan Święczkowski, și a adjunctului său, Bartłomiej Sochański, au fost suspendați. Mii de polonezi au ieșit în stradă. Forțele de ordine,chemate în urma unei sesizări formulate de judecătoarea Anna Korwin-Piotrowska, au intervenit în forță.
Criza politică din Polonia s-a amplificat în noaptea de vineri seara, după ce președintele Karol Nawrocki a ajuns la sediul Tribunalului Constituțional din Varșovia și a fost implicat într-o confruntare fizică în timp ce încerca să pătrundă în clădire. Incidentul a avut loc pe fondul protestelor declanșate de suspendarea președintelui instanței, Bogdan Święczkowski, și a adjunctului său, Bartłomiej Sochański, potrivit The Guardian.
Șeful statului polonez și-a întrerupt deplasarea către Senegal și a revenit în țară pentru a interveni în conflictul instituțional, care opune guvernul condus de Donald Tusk opoziției conservatoare și unor membri ai Tribunalului Constituțional.
Sute de manifestanți, printre care și parlamentari ai opoziției, s-au adunat în fața instituției pentru a-i susține pe judecătorii suspendați. Poliția a mobilizat un dispozitiv de securitate în jurul clădirii, iar trei persoane au fost reținute după ce au încercat să treacă forțat de cordonul forțelor de ordine.
Sursa video – X/@nexta_tv
Cu puțin înainte de ora 01:00, sâmbătă dimineața, Karol Nawrocki a ajuns la Tribunal și a trecut de dispozitivul poliției. În imaginile video apărute online, președintele poate fi văzut implicat într-o altercație cu reprezentanți ai forțelor de ordine și cu alți judecători, în timp ce încerca să intre în clădire.
Sursa video – X/@DD_Geopolitics
La ora 04:00, ora locală, Nawrocki se afla încă în interiorul instituției. Într-o înregistrare publicată pe internet, acesta a susținut că persoanele numite de actuala putere „nu erau judecători ai Curții Constituționale”.
Într-o declarație citită în numele său în fața Tribunalului, în jurul orei 05:00, președintele Poloniei a denunțat „o încălcare a ordinii constituționale a Poloniei”, afirmând că „un organ constituțional a fost ocupat prin forță”. Nawrocki a cerut retragerea forțelor de securitate din incinta instituției.
Conflictul a izbucnit după ce un grup de judecători desemnați de actuala majoritate parlamentară a decis suspendarea pentru o lună a lui Bogdan Święczkowski și Bartłomiej Sochański, în contextul disputelor privind legitimitatea componenței Tribunalului Constituțional.
Anna Korwin-Piotrowska, una dintre judecătoarele alese de Parlament în 2026, dar căreia președintele Nawrocki a refuzat să îi primească jurământul, a anunțat că preia temporar conducerea instanței, invocând vechimea sa în magistratură.
Măsura a fost contestată de partidul conservator de opoziție Lege și Justiție (PiS). Liderul formațiunii, Jarosław Kaczyński, a condamnat ceea ce a numit un „atac” asupra Tribunalului, în timp ce alți reprezentanți ai opoziției au acuzat guvernul că ar fi organizat o „lovitură de stat” în sistemul judiciar.
Disputa privind componența Tribunalului Constituțional datează din 2015, când guvernul aflat la final de mandat și noua putere conservatoare au adoptat, succesiv, măsuri controversate privind numirea judecătorilor. În anii următori, instanța a pronunțat mai multe hotărâri prin care a acordat prioritate legislației poloneze în raport cu dreptul Uniunii Europene. Instituțiile europene au criticat apropierea Tribunalului de puterea politică din perioada guvernării PiS, care s-a încheiat în 2023.
După revenirea la conducerea guvernului, Donald Tusk a promis anularea reformelor judiciare controversate și restabilirea relațiilor cu Bruxelles-ul. Executivul său a refuzat însă să recunoască legitimitatea Tribunalului în componența existentă.
Demersurile guvernului au întâmpinat opoziția președinților susținuți de PiS, care au utilizat dreptul de veto și atribuțiile constituționale pentru a bloca o parte dintre reforme.
În 2026, Karol Nawrocki, ales președinte în anul precedent, a refuzat să primească jurământul a cinci judecători desemnați de actualul Parlament.
La începutul lunii octombrie, Comisia de la Veneția, organism consultativ al Consiliului Europei în domeniul dreptului constituțional, a apreciat că refuzul șefului statului nu ar trebui să împiedice magistrații respectivi să își exercite atribuțiile.
Legalitatea măsurilor adoptate la Tribunalul Constituțional a provocat opinii divergente inclusiv în rândul specialiștilor în drept. Marcin Matczak, expert în drept și critic al partidului PiS, a declarat că „nu s-a gândit vreodată că va ajunge să-l apere” pe Bogdan Święczkowski, dar a apreciat că temeiul juridic al suspendării acestuia este „inexistent”.
Ministrul polonez al Justiției, Waldemar Żurek, a anunțat că a solicitat ridicarea imunității lui Święczkowski și a adjunctului său, Sochański, pentru a permite urmărirea penală a acestora sub acuzația de obstrucționare a activității instanței.
Premierul Donald Tusk și-a apărat demersurile privind reforma sistemului judiciar.
„Restabilirea statului de drept este datoria noastră. După ani de nerespectare a legii sub guvernarea PiS, acesta este un proces dificil, uneori dureros, care necesită măsuri hotărâte. Nu există altă cale”, a declarat Donald Tusk, premierul Poloniei.
La începutul lunii octombrie, premierul afirmase că „instanța își va începe activitatea în conformitate cu Constituția, fie că acest lucru convine unora, fie că nu”. Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a comentat situația în marja reuniunii G20 organizate la Atlanta, în Statele Unite.
„Tribunalul Constituțional a fost politizat în timpul guvernării anterioare. Ceea ce se întâmplă are scopul de a permite majorității judecătorilor aleși în mod regulamentar să facă Tribunalul să funcționeze din nou”, a declarat Radosław Sikorski, ministrul polonez de externe.
Evenimentele de la Varșovia au provocat reacții și în afara Poloniei. Nigel Farage, Liz Truss și politicianul olandez Geert Wilders au condamnat măsurile adoptate în privința conducerii Tribunalului Constituțional. Ambasadorul Statelor Unite în Polonia, Tom Rose, și-a exprimat îngrijorarea într-un mesaj publicat pe platforma X.
„Evenimentele care se desfășoară în această seară… sunt foarte grave. Ambele tabere oferă versiuni complet diferite despre ceea ce s-a întâmplat și de ce”, a declarat Tom Rose, ambasadorul SUA în Polonia.
„Indiferent care vor fi faptele stabilite în cele din urmă, prezența a mii de oameni în fața instanței nu face decât să agraveze o situație deja periculoasă. Ultimul lucru de care are nevoie Polonia este o confruntare care să degenereze în ceva mult mai grav”, a avertizat Rose.