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Motivul pentru care Trump cere Curții Supreme blocarea a 20.000 de buletine de vot din California

Motivul pentru care Trump cere Curții Supreme blocarea a 20.000 de buletine de vot din California
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Președintele Donald Trump a sesizat Curtea Supremă a SUA pentru a solicita blocarea a peste 20.000 de buletine de vot prin corespondență din  California, statul american de pe Coasta de Vest considerat fief democrat. Motivul: Președintele suspectează că cele 20.000 de persoane care au votat prin corespondență în California nu dețin cetățenie americană.

Procesul a fost deschis de guvernul federal încă de la jumătatea lunii octombrie, însă judecătorul federal David Carter din Los Angeles a respins solicitarea administrației Trump, din motiv că separarea buletinelor suspectate de cele considerate legale ar putea declanșa haos în procesul electoral.

El avertizează că această acțiune ar putea diminua încrederea alegătorilor americani în democrație: „Dacă Executivul poate invalida voturi și poate amenința desfășurarea unei alegeri în curs pe baza unor acuzații nedovedite, atunci democrația noastră este în pericol”.

Trump insistă să creadă că democrații vor frauda alegerile intermediare din acest an la fel ca la alegerile prezidențiale din 2020.

Departamentul de Justiție a solicitat Curții Supreme să emită o măsură provizorie: până la verificarea statutului alegătorilor, statul California să nu amestece buletinele considerate suspecte cu cele legale, potrivit Reuters .

California, cel mai populat stat american și bastion democrat, este condus de guvernatorul Gavin Newsom, un potențial candidat al Partidului Democrat la alegerile prezidențiale din 2028.  Un critic vocal al președintelui Trump, el a avertizat că administrația prezidențială să nu intervină în procesul electoral din California.

Guvernatorul californian a mobilizat experți în legislație electorală, observatori în secțiile de votare și înființarea unei linii telefonice prin care alegătorii pot să semnaleze tentative de intimidare sau interferență.

Sursa Foto: Shutterstock

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