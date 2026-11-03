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Călin Georgescu este așteptat la Judecătoria Sectorului 1 în dosarul în care este judecat pentru fapte de propagandă legionară

Catalin Lupasteanu
Călin Georgescu este așteptat la Judecătoria Sectorului 1 în dosarul în care este judecat pentru fapte de propagandă legionară
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Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, în prezent arestat preventiv pentru a doua lună în dosarul de înșelăciune de la DIICOT, este așteptat la Judecătoria Sectorului 1, unde acesta este judecat pentru fapte de presupusă propagandă legionară, primul dosar în care fostul prezidențiabil a fost deferit justiției.

Este de menționat că în procesul în care a fost dat pe mâna judecătorilor în dosarul privind fapte de răsturnare a ordinii constituționale fostul candidat a cerut să nu fie adus la termenele de judecată, încercând să evite să fie filmat la urcarea și la coborârea din duba poliției.

La termenul de marți al procesului de la Judecătoria Sectorului 1 instanța ar putea declanșa cercetarea judecătorească, după ce, din luna aprilie a acestui an cauza este amânată la cererea apărătorilor lui Georgescu.

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Primul dosar trimis judecătorilor

În iulie 2025 procurorii PICCJ au finalizat și trimis în judecată primul dosar instrumentat pe numele lui Călin Georgescu, cel privind fapta de propagandă legionară și promovarea cultului unor persoane vinovate de genocid

Dosarul a fost trimis în judecată la Judecătoria Sectorului 1, iar judecătorul de cameră preliminară din acest caz a stabilit validitatea probelor, a rechizitoriului și a actelor anchetatorilor și că poate începe judecata în speță.

În 9 februarie Tribunalul București, a stabilit definitiv, că judecarea lui Georgescu în acest dosar poate începe la instanța inferioară.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată de către Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în formă continuată (5 acte materiale).

Ce arată anchetatorii în dosar

Astfel, în perioada 16 iunie 2020 – 16 mai 2025, la diferite intervale de timp, în 16 iunie 2020, în septembrie 2020, în 2 octombrie 2021, în 1 septembrie 2024 şi în 16 mai 2025, inculpatul a promovat în public, prin diverse mijloace, idei, concepţii şi doctrine fasciste, legionare şi xenofobe, precum mobilizarea în masă a naţiunii în vederea regenerării şi renaşterii acesteia prin palingeneză – crearea omului nou, sub cupola misticismului creştin ortodox etc, este consemnat, printre altele, în rechizitoriul procurorilor.

În rechizitoriu se arată că, în perioada 16 iunie 2020 – 16 mai 2025, în repetate rânduri, Călin Georgescu a promovat în public, prin diverse mijloace, idei, concepții și doctrine fasciste, legionare și xenofobe, precum:

* mobilizarea în masă a națiunii în vederea regenerării și renașterii acesteia prin palingeneză – crearea omului nou, sub cupola misticismului creștin ortodox, inclusiv prin acceptarea implicită a folosirii unor mijloace violente;

* necesitatea emergenței unui lider carismatic, predestinat și autoritar, apt să pună în operă acest proces;

* glorificarea excesivă a trecutului istoric prin contrast cu situația prezentă, caracterizată de afectarea profundă a demnității comunității naționale și de plasarea acesteia în sfera statutului de victimă, ca urmare a acțiunilor unor inamici ai statului, artificial identificați sub forma unor actori statali externi;

* ultranaționalismul populist având la bază un nucleu mitic creștin;

* cultul mareșalului Ion Antonescu, persoană condamnată definitiv pentru crime de război, elogiind persoana acestuia, prezentându-l drept erou național și reproducând, prin imitație, aproape până la identitate, nu doar cuvintele, ci și gesturile și tonul vocii sale și efectuând salutul legionar cu ocazia unui discurs susținut în fața unei mulțimi de protestatari la adresa restricțiilor impuse în contextul pandemiei de coronavirus, în Piața Universității din București, la data de 2 octombrie 2021.

”În mod concret, s-a reținut că inculpatul a afirmat de-a lungul timpului, în interviuri, declarații ori postări în mediul online, consecvența sa ideologică pro-legionară/legăturile în mediul neolegionar cu promotori ai ideologiei neolegionare, cu scopul de a produce o schimbare de percepție cu privire la încadrarea istorică a Mișcării Legionare într-o încercare de normalizare și revitalizare a legionarismului și a figurilor istorice conexate acestei ideologii, sens în care acesta a făcut mai multe afirmații cu caracter elogiativ/laudativ la adresa lui Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu, Ion Moța’, susțin procurorii.

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