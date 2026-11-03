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Anchetă după ce un polițist ar fi fost violat, în timpul programului, de mai mulți bărbați. Agentul nu și-ar fi achitat serviciile sexuale

Andrei Dumitrescu
Anchetă după ce un polițist ar fi fost violat, în timpul programului, de mai mulți bărbați. Agentul nu și-ar fi achitat serviciile sexuale
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Polițiștii ilfoveni au deschis un dosar penal după ce un agent din cadrul Poliției Pantelimon s-a plâns că, la sfârșitul lunii septembrie, a fost victima unui viol. Acesta fugise din timpul serviciului ca să participe la o petrecere gay. Subofițerul ar fi fost abuzat sexual pe motiv că ar fi beneficiat de unele servicii de natură sexuală pe care ar fi refuzat să le plătească.

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Un agent din cadrul Poliției Orașului Pantelimon, aflat în timpul serviciului, a fost luat cu ambulanța din fața unui bloc din complexul rezidențial Hils, după ce i s-ar fi făcut rău din cauza unei supradoze.

Căzut în fața unui bloc

Polițistul drogat fusese dat dispărut de către tatăl său, în condițiile în care părinții știau că este narcoman și îi descărcaseră pe telefonul mobil o aplicație cu ajutorul căreia îi puteau urmări traseul, pentru a-l ține departe de dealerii de stupefiante.

La sfârșitul lunii septembrie, tânărul în vârstă de 22 de ani lucra de noapte când a dispărut de la serviciu. Acesta a luat o mașină neinscripționată din curtea instituției și a mers în incinta Hils.

Dat dispărut, tânărul a fost găsit chiar de tatăl său, căzut în fața unui bloc. În apropiere era parcată și mașina cu numere de MAI. Polițistul, care la momentul respectiv ar fi purtat haine civile, a fost preluat de personalul medical al Serviciului de Ambulanță și transportat la spital, unde s-ar fi stabilit că luase o supradoză din așa-numitul „praf al îngerilor”, o substanță chimică deosebit de periculoasă, folosită în medicină ca anestezic.

Ar fi trebuit să achite 3.000 de lei

Surse judiciare au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că, în urma incidentului, a fost declanșată o anchetă. Cercetările ar fi stabilit că agentul ar fi accesat, în timpul serviciului, o aplicație destinată persoanelor care fac parte din comunitatea LGBT.

În acest context, ar intrat în legătură cu mai mulți bărbați care participau la o petrecere organizată într-un apartament. Ca urmare, ar fi părăsit postul cu arma de serviciu asupra lui și ar fi mers la adresa respectivă unde ar fi petrecut mai multe ore.

Sursele citate au afirmat că agentul ar fi explicat colegilor săi că la petrecerea respectivă ar fi fost drogat, iar, atunci când ar fi vrut să plece, cei trei bărbați care erau în locuință i-ar fi solicitat să le achite serviciile sexuale, care, susțin surse din anchetă, s-ar fi ridicat la 3.000 de lei. Pentru că ar fi refuzat că achite suma respectivă, aceștia l-ar fi violat, drept pedeapsă.

Există și o anchetă internă

Conform anchetatorilor, în urma plângerii depuse de polițist ar fi fost deschis un dosar penal pentru viol, însă, până în acest moment, nu ar fost făcută nicio reținere. În paralel, a fost declanșată și o anchetă internă la Poliția Orașului Pantelimon însă controlul nu este încă finalizat.

Sursele Gândul au mai afirmat că subofițerul respectiv ar mai fi fost implicat într-un scandal intern, după ce s-ar fi certat cu fostul său iubit, care ar activa în cadrul Poliției Voluntari.

La momentul respectiv, cei doi ar fi fost chemați de conducerea IPJ Ilfov și li s-ar fi pus în vedere că munca în structurile Poliției impune un comportament disciplinat.

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