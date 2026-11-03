Scandal în familia lui Virgil Măgureanu. Fiul fostului șef SRI a lăsat o moștenire de milioane fiicei sale, însă văduva a încercat să-i ”toace” pe cumpărături de lux

Un milion de euro pentru o proprietate, aproape jumătate de milion pentru alta și zeci de mii de euro pentru cumpărături de lux! În spatele acestor sume se află moștenirea lui Marian Măgureanu, fiul fostului șef SRI, mort în pandemia de COVID-19. La cinci ani de la deces, văduva afaceristului a făcut un demers neașteptat: a cerut să folosească o parte din averea fiicei minore pentru mobilarea și amenajarea unei locuințe exclusiviste. Nota de plată a ajuns pe masa judecătorilor, iar documentele din dosar dezvăluie detalii surprinzătoare despre planurile femeii.

Marian Măgureanu, fiul fostului director al Serviciului Român de Informații, a murit în martie 2021, în plină pandemie de COVID-19, lăsând în urmă o avere impresionantă și două fiice din căsătorii diferite.

Omul de afaceri a fost căsătorit cu Alina Petre, de care a divorțat în 2014 și împreună cu care o avea pe Maria-Ioana. Ulterior, și-a refăcut viața alături de Daniela Măgureanu, cu care a avut-o pe Ava-Ecaterina.

După moartea afaceristului, testamentul prin care acesta își favorizase, aparent, fiica mai mică, a fost contestat de Alina Petre, care a exprimat îndoieli privind autenticitatea documentului.

La cinci ani de la deces, averea lui Marian Măgureanu revine în atenția instanței, de această dată în urma unui demers făcut de văduva sa, Daniela, pentru administrarea proprietăților moștenite de fiica lor.

Testamentul semnat înainte de moarte și apartamentul de peste un milion de euro

Potrivit unei hotărâri pronunțate la 26 martie 2026 de Judecătoria Sectorului 1, Marian Măgureanu întocmise testamentul la 24 februarie 2021, cu aproximativ o lună înainte de moarte.

În urma procedurilor succesorale, Ava-Ecaterina a dobândit 11/16 din masa succesorală, Daniela Măgureanu a primit 1/8, iar Maria-Ioana, fiica din cealaltă căsătorie, 3/16.

Printre proprietățile moștenite figurează un apartament de pe Strada Zăgazului din București, cu o suprafață utilă de 248,81 metri pătrați, două spații tehnice și șase locuri de parcare. Valoarea stabilită de evaluator pentru întregul ansamblu? Nu mai puțin de 1.004.000 de euro!

Numai că proprietatea venea la pachet cu cheltuieli considerabile. Daniela Măgureanu le-a explicat judecătorilor că apartamentul necesita reparații urgente, terasa fiind afectată de infiltrații, iar întreținerea ajungea iarna la aproximativ 4.000 de lei lunar.

Conform hotărârii, văduva a susținut că aceste cheltuieli „depășesc posibilitățile sale materiale, astfel că se impune ”înstrăinarea acestuia”. Un alt argument a fost dorința celeilalte fiice de a ieși din indiviziune, pentru a evita eventuale proceduri judiciare costisitoare.

Văduva lui Marian Măgureanu voia un apartament mai ieftin, de ”doar” 500.000 de euro

Daniela Măgureanu a cerut instanței să autorizeze vânzarea proprietății din strada Zăgazului și achiziționarea unei locuințe noi, pe numele fiicei sale minore.

Apartamentul ales se afla în complexul rezidențial ARQA din Voluntari, avea o suprafață utilă de 132,3 metri pătrați și două locuri de parcare. Prețul autorizat de instanță a fost de 492.000 de euro. În documentele depuse, femeia a explicat că noua locuință se afla la aproximativ 7-10 minute de școala Cambridge, unde învăța copila.

Pentru achiziție fusese încheiată anterior o promisiune de vânzare-cumpărare. Daniela Măgureanu a solicitat autorizarea cesiunii promisiunii în favoarea fiicei, precum și a plății unui avans de 30.250 de euro.

Dar surpriza dosarului abia acum iese la iveală …

Cumpărături de lux din moștenirea copilei

Pe lângă tranzacția imobiliară, Daniela Măgureanu a cerut să utilizeze 45.871 de euro din averea fiicei minore, pentru achiziționarea și montarea mobilierului, corpurilor de iluminat, electrocasnicelor și efectuarea unor reparații.

Suma reprezenta jumătate din bugetul total estimat pentru amenajări de lux, care se ridica la 91.742 de euro!

Autoritatea Tutelară a considerat că nu este justificat ca toate cheltuielile pentru mobilarea și amenajarea apartamentului să fie plătite din averea fiicei minore, în condițiile în care și mama urma să locuiască acolo și să beneficieze de aceste achiziții.

În urma acestor observații, Daniela Măgureanu și-a modificat solicitarea, cerând ca jumătate din cheltuielile estimate să fie achitate din patrimoniul copilei. Numai că ofertele de preț depuse nu i-au convins pe judecători.

Ce au descoperit magistrații în lista de cumpărături

De asemenea, instanța a considerat că suma solicitată era ridicată și insuficient justificată.

„În al doilea rând, instanța are în vedere cuantumul ridicat al sumei solicitate a fi încuviințată pentru a fi suportate costurile privind achiziționarea și montarea mobilierului, precum și a efectuării reparațiilor cu privire la imobilul achiziționat, deși nu au fost realizate suficiente precizări și înscrisuri pentru a se justifica acest cuantum ridicat al cheltuielilor.”

Mai mult, judecătorii au constatat: „Astfel, instanța apreciază că înscrisurile constând în ofertele de preț nu reprezintă înscrisuri justificative, având în vedere că acestea sunt realizate pentru întreg imobilul, nu doar pentru mobilierul destinat minorei.”

În consecință, cererea privind utilizarea celor 45.871 de euro a fost respinsă ca neîntemeiată.

În schimb, instanța a autorizat vânzarea proprietății moștenite, cu respectarea valorii minime de evaluare de 1.004.000 de euro, precum și cumpărarea apartamentului din Voluntari.

Magistrații au stabilit că banii rămași după tranzacțiile autorizate trebuie depuși într-un cont pe numele minorei, de unde nu pot fi retrași fără o nouă aprobare judecătorească.