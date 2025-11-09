Prima pagină » Auto » Accident terifiant la Iași. O mașină a fost filmată când s-a rostogolit pe trotuar. Mai mulți pietoni au fost la un pas să fie striviți

09 nov. 2025, 16:57, Auto
Un autoturism s-a rostogolit pe un trotuar din Iași după ce s-a ciocnit puternic de bordură, camerele video surprinzând un incident terifiant ca într-o scenă din jocurile video cu mașini. Mai mulți pietoni au fost la un pas să fie loviți.  

Un șofer  a circulat cu viteză pe prima bandă, venind dinspre zona Bucegi. A tras de volan după ce șoferul altei mașini a schimbat banda fără a se asigura.

De ce s-a rostogolit mașina

Șoferul a pierdut controlul volanului și autoturismul. Mașina s-a  lovit puternic de bordura de la trotuar și s-a răsturnat,  punând în pericol viețile a cinci pietoni  care așteptau în stația de autobuz.

Autoturismul s-a rostogolit și a trecut la doar câțiva centimetri de un pieton aflat în stație.

Unde a avut loc accidentul rutier

Accidentul a avut loc duminică în centrul Iașului, pe bulevardul Independenței, în una dintre cele mai circulate artere.

Imaginile au fost surprinse din spatele autoturismului accidentat de camera video a unei maşini care circulase pe șosea.

Starea șoferului

În ciuda impactului violent, nicio persoană n-a fost rănită, iar șoferul a ieșit singur din mașina răsturnată. Trei persoane au fugit rapid către mașina răsturnată pentru a-l ajuta pe șofer.

Însă, șoferul din autoturismul răsturnat este conștient și pare să se deplaseze fără ajutor, dar urmează să fie examinat amănunțit de medici, urmând ca autoritățile să investigheze și să stabilească dacă șoferul este sau nu vinovat pentru accidentul rutier.

Sursa Video: Filmare realizată de un șofer anonim care a surprins accidentul rutier

