Accident grav pe Bulevardul Poligrafiei din București. Patru persoane au fost rănite

Un accident grav a avut loc pe Bulevardul Poligrafiei din București, duminică, 2 noiembrie 2025. În urma incidentului, patru persoane au fost rănite.

Două mașini s-au ciocnit pe Bulevardul Poligrafiei, în jurul orei 13:45, anunță Brigada Rutieră. Șoferii au fost testați cu aparatul Alcooltest, iar rezultatele au fost negative. Cele patru persoane rănite au fost transportate la spital.

Traficul rutier a fost restricționat pe Bulevardul Poligrafiei, benzile 2 și 3 de circulație, sensul către Piața Presei. Sunt efectuate cercetări de polițiștii Brigăzii Rutiere pentru a stabili modul în care a avut loc accidentul.

„La data de 02 noiembrie 2025, în jurul orei 13.45, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident de circulație pe Bd. Poligrafiei.

Polițiștii rutieri ajunși la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba de un accident de circulație, în care au fost implicate două autovehicule.

Din accident a rezultat rănirea a patru persoane care au fost transportate la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Conducătorii auto au fost testați cu aparatul Alcooltest, rezultatele indicate fiind „zero”.

Traficul rutier a fost restricționat pe Bd. Poligrafiei, benzile 2 și 3 de circulație, sensul către Piața Presei.

În continuare, polițiștii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier”, a transmis Brigada de Poliție Rutieră București.

