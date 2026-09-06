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Mutare bombă la Dacia. Gigantul auto renunță la un model cu un succes uriaș. Situația din România este incertă

Mutare bombă la Dacia. Gigantul auto renunță la un model cu un succes uriaș. Situația din România este incertă
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Dacia face o mutare surprinzătoare, în plină expansiune pe piața europeană. Deși SUV-ul Bigster a avut un succes uriaș de la lansare, producătorul auto a decis să pună pe pauză dezvoltarea celui de-al treilea model din clasa compactă. Miza se mută acum pe o nouă generație de mașini electrice, precum și pe viitorul Sandero.

Ofensiva brandului auto Dacia în segmentul C, cel mai mare și mai competitiv din Europa, a debutat în forță în anul 2024 cu SUV-ul Bigster. Acesta s-a poziționat rapid ca un rival direct pentru Nissan Qashqai.

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Bigster domină autoritar pe segmentul său

Succesul s-a resimțit instantaneu. Bigster s-a instalat rapid în fruntea clasamentului de vânzări pe segmentul său. În curând, gama va fi completată de Dacia Striker, un crossover spațios de tip break, făcut pe aceeași platformă.

Deși planul inițial includea un al treilea model, despre care s-a speculat că ar fi un SUV-Coupé rival pentru Peugeot 3008 3008, fie un hatchbak sau un sedan care să fie o alternativă la Skodia Octavia, proiectul a fost retras temporar, potrivit ziare.com.

Motivele din spatele deciziei Dacia

Motivul principal din spatele schimbării de strategie este electrificarea. Dacia și-a asumat lansarea a 4 noi modele 100% electrice până în anul 2030 (începând cu noua generație Spring). În consecință, resursele sale de dezvoltare au fost redirecționate.

„Avem o lansare de succes cu Bigster, vedem un potențial uriaș pentru Striker. Iar în prezent nu avem alte planuri în această direcție. Suntem o marcă cu un portofoliu restrâns de produse și ne concentrăm pe noua generație Sandero”, a confirmat CEO-ul Dacia, Katrin Adt, pentru publicația britanică Autocar.

Noua Dacia Sandero va avea și versiune electrică

Următoarea mare lansare a brandului va fi noul Dacia Sandero, un model-cheie care va adopta o strategie „multi-energie”: Versiunile pe benzină / hibrid vor continua pe platforma CMF-B (utilizată și de Renault Clio).

Pe de altă parte, versiunea 100% electrică va fi construită pe arhitectura RG-EV, aceeași bază tehnică folosită pentru noul model Renault 5.

Viitorul Dacia în România este sub semnul întrebării

Dacia chestionează tot mai mult aspectul competitivității uzinei de la Mioveni, în contextul în care Renault poate muta producția unor modele către alte fabrici ale grupului.

Mihai Bordeanu, managing director Dacia pentru Europa de Sud-Est și country head România, a declarat, pentru Ziarul Financiar, că nici măcar următoarele generații Duster și Bigster nu au, în acest moment, producția confirmată în România.

„Nu avem nici confirmarea faptului că noua generație de Duster sau de Bigster se va produce la Mioveni”, a declarat Mihai Bordeanu, care leagă viitoarele decizii ale grupului de evoluția competitivității fabricii până în 2030.

Fabrica din Mioveni concurează direct cu alte uzine Renault din Europa

Mesajul vine la scurt timp după vizita în România a CEO-ului Renault Group, François Provost, care avertiza că operațiunile locale se confruntă cu o perioadă extrem de grea.

Pe de altă parte, Mihai Bordeanu atrage atenția că fabrica din Mioveni concurează direct cu alte uzine Renault din Europa, dar și din afara ei, diferențele de cost fiind tot mai importante în această ecuație.

„Dacă unul dintre aceste situri se deteriorează și toate celelalte se ameliorează, ecuația nu este bună”, a lansat un avertisment voalat șeful Dacia.

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