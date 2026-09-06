Martorul aprins din bordul mașinii care nu trebuie ignorat de șoferi. Poate ascunde defecțiuni costisitoare

Dacă ai acest martor aprins în bord, trebuie să mergi la un mecanic auto. Este important să nu se ignore niciun semnal, chiar dacă mașina funcționează normal sau nu se aud sunete ciudate.

Conduci calm și dintr-o dată se aprinde pe bord o lumină misterioasă pe care nu ai observat-o înainte?

Majoritatea șoferilor, în acel moment, o ignoră continuă să conducă, fără să știe că fac o greșeală fatală.

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De ce se aprinde martorul în bord

Potrivit cotidianului Blic, acest semnal nu este întotdeauna doar o reamintire inofensivă pentru revizia regulată. Este adesea o alarmă silențioasă care te avertizează că vehiculul este în pericol.

În funcție de marca și anul de fabricație al vehiculului, acest martor poate fi galben, portocaliu sau roșu. Apare adesea sub forma unei pictograme cu o cheie franceză . Acest sistem de avertizare comunică direct cu unitatea de control a motorului. Astfel, înseamnă că niciunul dintre semnalele sale nu poate fi considerat aleatoriu.

Motivele aprinderii sale pot fi diverse:

Întreținere regulată: Se apropie data pentru o inspecție tehnică sau un schimb de ulei de motor;

Defecțiune a sistemului: Defectarea senzorilor individuali sau a instalațiilor electrice;

Daune grave: O problemă mai profundă a unității în sine care necesită intervenție imediată.

Doar un tehnician de service profesionist are echipamentul de diagnosticare necesar pentru a citi codurile de eroare, aceasta fiind singura modalitate sigură de a identifica problema și de a o remedia, potrivit sursei citate.