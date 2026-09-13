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Câți dintre români își mai permit o mașină. Pe ce loc s-a situat România într-un clasament european

Câți dintre români își mai permit o mașină. Pe ce loc s-a situat România într-un clasament european
Câți dintre români își mai permit o mașină. Pe ce loc s-a situat România într-un clasament european
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Aproape 1 din 12 români nu își mai permite o mașină pentru uz personal, relevă un studiu Eurostat.

În 2025, procentul a fost de 8,1% peste media UE, de 5,5%.

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România se află astfel pe locul 6 în UE după ponderea oamenilor care spun că nu își permit financiar o mașină.

Vestea bună este că situația s-ar îmbunătățit: în 2024, procentul era de 15,6%.

În 2025, 8,1% dintre români trăiau în gospodării care nu își permiteau „luxul” unei mașini.

Cu un an înainte, procentul era de 15,6%.

Comparativ, în 2015, circa 35,5% dintre români nu aveau bani ca să dețină un autoturism.

Datele Eurostat nu arată însă câți români nu au autoturism, transmite libertatea.ro.

Indicatorul îi include doar pe cei care nu își permit financiar o mașină.

Cei care aleg să nu aibă mașină sau nu au nevoie de una nu intră în această categorie.

Ce țări se află înaintea României

Cea mai mare pondere din UE este înregistrată în Finlanda, unde 11,3% dintre oameni nu își permit o mașină.

Urmează Ungaria, cu 10,4%, și Bulgaria, cu 10%.

Înaintea României se mai află Slovacia, cu 8,5%, și Danemarca, cu 8,3%. România vine imediat după aceste țări, cu 8,1%.

La polul opus se află Cipru, unde doar 1,6% dintre locuitori spun că nu își permit o mașină.

În Slovenia procentul este de 1,7%, iar în Croația ajunge la 2,6%.

La nivelul întregii UE, media este de 5,5%.

Țara noastră rămâne cu aproape 3 puncte procentuale peste media UE, dar situația a evoluat mult spre bine în ultimii zece ani.

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