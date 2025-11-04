Ce amendă riști dacă îți parchezi mașina pe spațiul verde. Codul Rutier vine cu sancțiuni drastice, cât un salariu minim NET pe economie

Dacă ești șofer cu siguranță te-ai lovit cel puțin odată de situația în care pur și simplu nu ai unde să-ți parchezi mașina. În marile orașe precum București, Cluj sau Brașov, găsirea unui loc de parcare a devenit „misiune imposibilă” pentru mulți șoferi români, chiar și pe străduțe sau între blocuri. Așa se face că mulți recurg la o soluție mai „neortodoxă”, lăsându-și mașinile parcate chiar pe spațiul verde sau printre aliniamentele de copaci de pe marginea drumului. Această practică vine însă cu sancțiuni uriașe din partea Poliției.

Începând cu noiembrie 2025, șoferii care parchează pe spațiile verzi riscă amenzi uriașe, în funcție de tipul vehiculului și de localitate. Noile sancțiuni sunt prevăzute în Codul Rutier actualizat pentru anul 2025, dar și în hotărârile adoptate de consiliile locale din marile orașe.

Autoritățile spun că aceste măsuri sunt necesare pentru a combate degradarea zonelor verzi din mediul urban, afectate de parcarea abuzivă și de lipsa locurilor suficiente în cartiere.

Cât e amenda dacă parchezi pe spațiul verde

Spre exemplu, în București și județul Ilfov, parcarea mașinii pe spațiile verzi este sancționată cu amendă între 1.000 și 1.500 lei pentru autoturismele personale și între 1.500 și 2.500 lei pentru vehiculele de mare tonaj.

De asemenea, sancțiuni similare se aplică și în alte orașe din țară. De exemplu, în Suceava, amenzile variază între 800 și 1.500 lei pentru persoane fizice și pot ajunge până la 2.500 lei pentru companiile care încalcă legea.

„Scopul nu este doar pedepsirea șoferilor, ci protejarea spațiilor verzi urbane, a mediului și a siguranței pietonilor”, au transmis autoritățile locale, potrivit Antena 3.

Practic, pentru o simplă parcare, vei fi nevoit să scoți din buzunar chiar și echivalentul unui salariu minim pe economie NET, care acum înseamnă 2.574 de lei.

Pe lângă sancțiunea financiară, vehiculul parcat ilegal poate fi ridicat sau blocat, costurile suplimentare urmând să fie suportate de proprietar. În unele cazuri, polițiștii locali pot aplica și puncte de amendă, fiecare punct valorând 202,5 lei în 2025. Astfel, suma totală de plată poate depăși 1.200 de lei în cazurile mai grave.

Autoritățile avertizează că parcarea ilegală nu se limitează doar la spațiile verzi. Șoferii care blochează trotuarele sau pistele pentru biciclete pot fi amendați cu până la 1.215 lei, potrivit prevederilor actuale ale Codului Rutier.