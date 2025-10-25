Schimbare majoră în Codul Rutier: Apare a patra culoare la semafor!

Revoluție în trafic, apare a patra culoare la semafor. Cercetătorii americani sunt cei care propun o schimbare radicală a modului în care funcționează semafoarele. După mai bine de un secol în care șoferii s-au ghidat după roșu, galben și verde, oamenii de știință de la North Carolina State University susțin că este timpul pentru a se adăuga a patra culoare: alb. Nu contează nuanța exactă, spun ei, ci mesajul – un semnal clar pentru șoferi că mașinile autonome preiau controlul traficului.

S-ar putea introduce a patra culoare la semafor

Noua „fază albă” ar fi activată atunci când un număr suficient de vehicule autonome (CAV – connected and autonomous vehicles) se află la o intersecție. În acel moment, sistemele acestora ar comunica între ele și cu computerul care controlează semaforul, gestionând singure fluxul de mașini.

„Când apare lumina albă, șoferii umani nu mai trebuie să decidă – doar urmează mașina din față”, explică profesorul Ali Hajbabaie, coordonatorul proiectului. Roșu ar însemna în continuare „stop”, verde „poți merge”, iar alb – „urmează-l pe cel din față”.

Primul semafor din lume a fost instalat în Londra, în 1868, funcționa cu gaz și avea doar roșu și verde. A explodat la scurt timp după montare, rănindu-l pe polițistul care îl opera. În 1914, în Cleveland (SUA), a fost introdus primul semafor electric, tot cu două culori, iar sistemul cu trei culori a fost implementat în 1920 la Detroit, ajungând curând și în Europa, la Paris. Acum, mai bine de un secol mai târziu, semaforul ar putea trece la o nouă etapă – una digitală și autonomă, în care mașinile comunică între ele și decid singure ordinea de trecere.

Cum va funcționa culoarea albă la semafor

Când o intersecție este dominată de vehicule autonome, semaforul ar activa lumina albă. Asta ar semnala șoferilor că deciziile privind oprirea sau pornirea sunt gestionate de mașinile inteligente. Când traficul revine majoritar în mâinile oamenilor, semaforul ar reveni la modul clasic – roșu, galben, verde.

