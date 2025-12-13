Circuli cu trotineta în oraș? Greșeala care îți poate aduce o amendă de până la 2.000 de lei

Persoanele care circulă cu trotineta se pot trezi cu o amendă de până la 2.000 de lei, în condițiile în care nu respectă anumite reguli impuse de lege. Regula a intrat în vigoare, deja, iar cetățenii prinși că nu o respectă vor fi sancționați.

Atât trotinetele, cât și bicicletele electrice au devenit o soluție alternativă de transport urban. Tot mai multe persoane aderă la acest tip de transport, pentru a ajunge la job, la cursuri sau pentru a face o plimbare prin oraș. Totuși, vă reamintim că miercurea trecută, Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege prin care să se plătească poliță RCA de cei care utilizează astfel de vehicule. De menționat faptul că RCA-ul nu este obligatoriu în cazul trotinetelor obișnuite, cu viteză sub 25 km/h și motor sub 250 W.

RCA-ul este obligatoriu în cazul următoarelor tipuri de trotinete sau biciclete electrice:

Cele care au o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h;

Cele care au o putere nominală continuă a motorului electric mai mare de 250 de wați;

Se aplică și în cazul trotinetelor sau bicicletelor care au o viteză maximă de cel puțin 14 kilometri pe oră, dar cu o greutate constructivă mai mare de 25 kg.

Asigurare RCA obligatorie pentru trotinete și biciclete electrice

Noua lege arată că trebuie să existe o asigurare RCA în cazul acestor tipuri de trotinete și biciclete. În caz contrar, se pot aplica amenzi de până la 2.000 de lei. O poliță RCA anuală costă, în medie, între 100 și 300 de lei.

Legea a intrat în vigoare în urmă cu 30 de zile, iar perioada de acomodare a ajuns la final. De astăzi, persoanele care nu respectă noile dispoziții vor fi sancționate.

„E o idee bună, având în vedere că s-au înmulțit și circulă mai mult pe unde nu trebuie decât pe unde ar trebui. Dar și infrastructura lasă de dorit. (…) Trotinetele care au devenit din ce în ce mai accesibile și din ce în ce mai puternice sunt un pericol pe străzile din România și mai ales din București”, spune o persoană, arată Observatornews.ro.

Au fost înregistrat peste 1.600 de accidente cu trotinete, în 2025. Bilanțul arată că 7 persoane au decedat.

