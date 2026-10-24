Andrei și Lucian, doi tineri care au inaugurat la Iași un atelier auto în care șoferii își pot repara singuri mașinile, vor să ducă afacerea LasCars Self-Service și în alte orașe, după ce numărul clienților aproape că s-a dublat, relatează Economedia.

Fondatorii vor să deschidă ateliere self-service în Vaslui, Bacău, Botoșani și Suceava.

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„Desigur, am luat și luăm în calcul în continuare extinderea rețelei LasCars și în alte județe, însă, așa cum știe orice antreprenor care urmărește o extindere de acest gen, este mult mai ușor de spus decât de făcut”, a declarat Andrei pentru sursa citată.

Avocatul Andrei și mecanicul auto Lucian au deschis service-ul auto. Pentru o nouă unitate, investiția se ridică la circa 50.000 de euro.

Deocamdată, varianta preferată este deschiderea unor unități proprii, deși nu exclud nici varianta francizării.

„Momentan luăm în calcul doar varianta unei investiții proprii, însă am analizat și varianta francizării acestui concept, dar francizarea vine la pachet cu unele provocări în ceea ce privește standardele experienței livrate către clientul final”, a precizat Andrei.

Au existat discuții și pentru o locație în Cluj-Napoca, dar au rămas la faza incipentă.

Cât costă să-ți repari singur mașina la LasCars

Conceptul le permite șoferilor să-și repare singuri mașinile fără să fie nevoiți să cumpere echipamente.

Clienții închiriază spațiul de lucru și au acces la elevatoare și scule profesionale pentru a efectua lucrări de întreținere sau reparații.

În loc să plătească manopera unui service convențional, ei achită timpul petrecut în atelier, la care se adaugă costul pieselor și al consumabilelor necesare.

Tariful standard este de cel mult 70 de lei pe oră, iar în timpul săptămânii, o oră de lucru costă 50 de lei.

Programul redus este destinat inclusiv studenților, o categorie de clienți pe care fondatorii business-ului vor să o atragă cu prețuri mai accesibile în prima parte a zilei.

Diferența de cost poate fi importantă pentru operațiunile uzuale. Potrivit lui Andrei, pentru un schimb de ulei, una dintre cele mai frecvente intervenții realizate în atelierul lor, în service-urile convenționale se percep tarife care pornesc de la cel puțin 200 de lei și pot ajunge la 700-800 de lei în cazul reprezentanțelor auto.

Numărul clienților aproape s-a dublat, de la deschiderea atelierului în Iași, în septembrie 2023

„Numărul clienților aproape că s-a dublat, însă ceea ce este cel mai important, credem noi, este faptul că avem o rată de retenție a clienților foarte mare, care ne poate ușura planificarea perspectivelor de viitor”, a explicat Lucian.

Ocuparea medie a elevatoarelor sugerează că există încă loc pentru atragerea unor clienți noi în unitatea din Iași, în timp ce fidelizarea celor existenți le oferă fondatorilor un reper pentru a evalua potențialul unei noi locații.

În privința rentabilității, fondatorii spun că afacerea a trecut, în linii mari, de pragul de rentabilitate după trei ani, însă nu a ajuns încă la nivelul pe care și-l doresc. Una dintre dificultăți este acomodarea clienților cu un concept diferit de service-ul tradițional, în care mecanicul efectuează lucrările în locul proprietarului mașinii.

Cine sunt clienții care își repară singuri mașina

Cei mai mulți clienți sunt pasionați auto sau șoferi care vor să beneficieze de costuri mai mici, dar Andrei spune că există și persoane care preferă să lucreze singure la propriile mașini din cauza lipsei de încredere în anumite ateliere auto.

Creșterea costurilor de întreținere auto este un alt factor care poate favoriza acest tip de serviciu.

Sursa foto: Economedia