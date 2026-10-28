De la ce distanță te poate surprinde radarul. Cum funcționează noile dispozitive ale Poliției

Radarele Poliției Rutiere pot măsura viteza mașinilor de la distanțe mari, înainte ca șoferii să observe echipajele. Printre dispozitivele folosite se numără TruCAM II, inclusiv în sistemul e-SIGUR, care permite sancționarea fără oprirea în trafic.

Radarele moderne pot măsura viteza de la sute de metri distanță. Astfel, șoferii pot fi înregistrați înainte să observe echipajul de poliție. TruCAM II poate măsura viteza de la o distanță de până la 1.200 de metri. Totuși, camera funcționează optim între 30 și 150 de metri, iar distanța ideală de focalizare este de 135 de metri, arată Mediafax.

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Performanța camerei depinde de condițiile de utilizare. Astfel, măsurarea vitezei de la 1.200 de metri nu garantează că imaginile obținute sunt suficiente pentru aplicarea unei sancțiuni. TruCAM II poate măsura viteza atât pentru mașinile care se apropie, cât și pentru cele care se îndepărtează. Aparatul detectează viteze între 0 și 320 km/h, în aproximativ 0,33 secunde. Performanțele diferă în funcție de modelul radarului.

Viteza autoturismelor poate fi înregistrată de la distanțe mai mari

Sistemul e-SIGUR funcționează de la 1 ianuarie 2025 și folosește inclusiv radare TruCAM II montate pe trepied. Înregistrările sunt verificate ulterior de polițiști, iar șoferii pot primi amenzi fără să fie opriți în trafic. Ministerul Afacerilor Interne a precizat că e-SIGUR funcționează la nivel național, dar nu include toate camerele de supraveghere de pe drumuri. Integrarea altor echipamente necesită îndeplinirea unor condiții tehnice și legale.

Legislația nu stabilește o distanță fixă de la care radarele pot măsura viteza. Aparatele trebuie să fie omologate și verificate metrologic. Distanța mare de măsurare nu anulează automat amenda, iar procesul-verbal poate fi întocmit și fără oprirea șoferului, în condițiile legii.

Potrivit unei decizii a ÎCCJ din 2018, marja de eroare a radarului nu se scade automat din viteza înregistrată. Sancțiunea se stabilește în funcție de valoarea indicată de aparatul omologat și verificat metrologic.

De asemenea, nu toate camerele de pe drumuri măsoară viteza. Unele monitorizează traficul sau au scopuri administrative. OUG 84/2024 permite Poliției Române să utilizeze, în condițiile legii, date provenite de la anumite sisteme de monitorizare rutieră. Pentru sancționarea depășirii vitezei, aparatele trebuie să fie omologate și verificate metrologic. Sistemele trebuie, de asemenea, să respecte cerințele de compatibilitate și interconectare.

Radarele moderne pot măsura viteza în mai puțin de o secundă, iar unele au o rază de până la 1.200 de metri. Distanța efectivă depinde de aparat și de condițiile de utilizare, astfel că șoferii pot fi înregistrați înainte să observe radarul.

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