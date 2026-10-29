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Peste 35 de milioane de lei pentru Programul Rabla Auto 2026. Programul se redeschide în noiembrie. Ce trebuie să știe cei care vor să-și cumpere mașini noi

Peste 35 de milioane de lei pentru Programul Rabla Auto 2026. Programul se redeschide în noiembrie. Ce trebuie să știe cei care vor să-și cumpere mașini noi
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Programul Rabla Auto 2026. Sunt vești noi pentru românii care au în plan să își achiziționeze mașini noi. Programul se redeschide marți, 3 noiembrie, de la ora 10:00. Noua sesiune se adresează persoanelor care nu au obținut finanțare anterior și are un buget de 35,4 milioane de lei. Anunțul a fost făcut de Ministerul Mediului.

Ministerul Mediului a anunțat o nouă etapă de înscriere în programul Rabla Auto 2026. Bugetul provine din fonduri rezervate pentru dosare care nu au finalizat procedurile de finanțare. Ministrul Natalia Intotero spune că scopul este folosirea banilor disponibili în beneficiul solicitanților.

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Peste 35 de milioane de lei pentru Programul Rabla Auto 2026. Programul se redeschide în noiembrie. Ce trebuie să știe cei care vor să-și cumpere mașini noi

Peste 35 de milioane de lei pentru Programul Rabla Auto 2026. Programul se redeschide în noiembrie. Ce trebuie să știe cei care vor să-și cumpere mașini noi. Foto: Shutterstock.

“Pentru această nouă sesiune sunt puse la dispoziție fondurile rezervate anterior pentru care nu au fost parcurse complet toate procedurile. Sunt bani care trebuie să ajungă la cetățeni, nu să rămână blocați în proceduri administrative. Ne dorim un program accesibil, eficient și care să răspundă nevoilor reale ale românilor. Fiecare beneficiar în plus înseamnă un pas înainte către un transport mai curat și un mediu mai sănătos”, a declarat Natalia-Elena Intotero, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Din bugetul total de 35,4 milioane de lei, 25,6 milioane sunt alocate mașinilor pe benzină, GPL și hibride, pentru aproximativ 2.550 de ecotichete. Alte 9,2 milioane de lei vizează autoturismele electrice și plug-in hibride, iar 550.000 de lei sunt rezervate motocicletelor. Sumele pe categorii însumează 35,35 milioane de lei, diferența față de bugetul total provenind din rotunjiri.

„Suma disponibilă pentru această sesiune este de 35.389.000 de lei și va fi redistribuită astfel:

  • 25.600.000 de lei pentru achiziționarea autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) și autovehiculelor cu sistem de propulsie hibrid;

  • 9.239.000 de lei pentru achiziționarea autovehiculelor noi plug-in hibrid și autovehiculelor pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

  • 550.000 de lei pentru achiziționarea motocicletelor sau a motocicletelor electrice”, transmite Ministerul Mediului.

Bugetul tichetelor în funcție de vehicul

Tichetele Rabla Auto 2026 au valori cuprinse între 10.000 și 18.500 de lei, în funcție de vehicul. Pentru mașinile pe benzină/GPL și motociclete se acordă 10.000 de lei, pentru hibride 12.000 de lei, pentru plug-in hibride 15.000 de lei, iar pentru electrice 18.500 de lei. Motocicletele electrice beneficiază de un tichet de 15.000 de lei. În cazul motocicletelor, bugetul este de 10.000 de lei.

Pentru a primi un ecotichet, solicitanții trebuie să caseze o mașină veche de cel puțin opt ani. Măsura urmărește înlocuirea vehiculelor poluante cu modele mai puțin poluante.

Când încep înscrierile

Pentru noua sesiune Rabla Auto 2026 sunt valabile doar cererile descărcate din platforma AFM începând cu 3 noiembrie, ora 10:00. Înscrierile se încheie pe 31 decembrie sau mai devreme, dacă bugetul se epuizează. Solicitanții trebuie să respecte procedura aferentă categoriei de vehicul.

Sursă foto: Shutterstock – imagini care au rol ilustrativ

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