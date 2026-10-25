Sandero electric, „pariul” uzinei Dacia din Maroc. Pregătiri intense pentru noul model

Cu aproximativ un an înainte de începerea producției și lansarea pe piață, a patra generație Sandero a intrat în etapa de pregătire la uzina Renault Group din Maroc. A doua fabrică Dacia deschisă după cea de la Mioveni, aceasta a devenit între timp cea mai mare uzină a mărcii în ceea ce privește volumul de producție, scrie Profit.ro.

„La Tanger, punem bazele industrializării viitorului nostru vehicul cheie pentru marca Dacia și pentru Grupul Renault, lucrând mână în mână cu echipele de la Renault Technology Morocco, centrul nostru local de inginerie”, a anunțat Thierry Charvet, Chief Industry Quality & Supply Chain Officer al grupului Renault, omul care coordonează toate activitățile de industrie ale companiei, inclusiv fabrica Dacia din România.

„Dacă vorbim despre eficiența productivității uzinei, Mioveni este puțin în urmă, dar sincer ei reușesc să producă peste 1.000 de mașini pe zi, aproape de 1.300 pe zi, în mod curent. Sincer, este o foarte bună uzină de produs mașini. Și competențele oamenilor sunt foarte mari. Dacă ne uităm pur, pur la productivitate, sunt un pic în urmă, dar sincer, asta nu este ceea ce contează. Ceea ce contează în România este inflația costurilor. Aceasta a fost cea mai ridicată din grup timp de cinci ani. Iar costul total s-a dublat. S-a dublat adică s-a înmulțit cu doi. Atât la nivelul salariilor, cât și la nivelul costului energiei. Așadar, da, devine, poate deveni o problemă acum. Ar putea deveni o problemă. Dar în același timp, în prezent uzina este competitivă, dar tendința reprezintă o îngrijorare”, a spus Charvet în luna martie, într-o discuție în marja evenimentului de prezentarea a strategiei FutuREady a Renault Group.

Thierry Charvet a mai lăudat și cu alte ocazii uzina Dacia, despre care spune că este un etalon în controlul calității în rețeaua de fabrici a mărcii.

Acesta a ajuns iar în Maroc, locul în care este produs modelul cel mai vândut al grupului și care va trece la noua platformă multienergie, odată cu a 4-a generație.

„În centrul departamentului de asamblare, noul Plant Connect monitorizează cele două linii de producție în timp real, ajutând echipele să îmbunătățească continuu performanța operațională. Acest lucru este esențial într-o fabrică care produce peste 1.000 de vehicule zilnic”, explică Charvet.

Sandero 4, complet electric

Proiectul Sandero 4, prima generație care va avea atât motorizare cu combustie, cât și versiuni hibride și în premieră complet electrice, începe programul de industrializare.

Directorul Renault Group spune că „această capacitate de a reuni excelența industrială, expertiza inginerească și un ecosistem local puternic este un adevărat atu pentru Renault Group în Maroc”.

Primul care a anunțat intrarea în linie dreaptă a noii generații Sandero a fost Mohamed Bachiri, directorul general al Renault Group Maroc, care conduce direct activitatea uzinei în care sunt produse Dacia Sandero, Jogger și Logan. Acesta a declarat la finalul lunii iulie că viitorul Sandero care va folosi platforma RGMP small electriciată începe procesul de industrializare.

Maroc, peste Mioveni

Producția fabricii Renault Group din Tanger, Maroc, în care sunt fabricate 4 modele ale Dacia, a depășit anul trecut, pentru prima dată în istorie, volumul produs la Mioveni, România, pe fondul schimbărilor din mixul de producție.

Maroc a devenit a doua cea mai mare țară la nivel de producție, pentru Renault Group, după Franța, fiind în același timp a opta cea mai mare piață a grupului, cu 89.000 de vehicule vândute în 2025, cu aproximativ 31% peste vânzările grupului din anul precedent.

Dacia este lider al pieței auto din Maroc de 16 ani fără întrerupere, cu 47.887 de mașini vândute în 2025, în creștere cu 20,3%. Dacia Logan a fost și în 2025 modelul cu cele mai mari vânzări, 18.282 de unități vândute, cu circa 3.000 de unități peste cele vândute în România. Marca Renault a avut o creștere și mai mare decât Dacia, +44,8%, cu ajutorul noului model Kardian.

Noul centru de R&D Renault

Renault a anunțat oficial la finalul anului trecut noul centru de R&D, Renault Technology Morocco, care completează rețeaua de astfel de centre la nivel global, în care se află și Centrul Tehnic Titu.

Potrivit sursei citate, capacitatea de producție totală a celor două fabrici Renault Group din Maroc este de 500.000 de mașini anual.

În acest an, pe liniile de producție din Maroc a intrat cel mai nou model, Sandero Stepway hibrid, care are o motorizare 1.8 Hybrid 155.

Sursa foto: Profit.ro