Șoferii care se bazau pe aplicația de navigație ghidată vor fi nevoiți să își cumpere noi modele de telefoane. Compania Google va înceta să mai susțină actualizările pentru aplicațiile instalate pe telefoanele învechite.

Sunt vizați utilizatorii care au rămas la Android 9 Pie, Android 8 Oreo și alte versiuni mai vechi, care nu vor mai avea suport pentru securitate cibernetică, corectarea erorilor și alte noi funcții. Utilizatorii au fost deja anunțați printr-o notificare.

Potrivit HotHardWare, aplicația Waze va mai funcționa pentru o perioadă, dar nu va mai primi suport tehnic. Funcțiile existente, precum actualizările de trafic și rapoartele generate de utilizatori, vor funcționa în continuare, pentru o perioadă limitată de timp.

Pentru milioane de utilizatori care încă dețin telefoane învechite va fi o mare problemă. Din fericire, există alternative. Utilizatorii de telefoane cu sistemul de operare Android 8 Oreo încă pot utiliza aplicația Google Maps. Șoferii care vor să folosească Waze în continuare trebuie să-și cumpere telefoane noi care să aibă măcar Android 10, un sistem de operare lansat în 2019.

Cinci secrete ale aplicației Waze

Pe lângă funcțiile de bază binecunoscute, Waze ascunde câteva secrete care pot îmbunătăți considerabil experiența de navigare:

Personalizarea rutei în funcție de tipul vehiculului: Waze nu este doar pentru mașini. Aplicația ajustează rutele și timpii de călătorie pentru motociclete, biciclete și taxiuri, oferind estimări mai precise și economisind timp în funcție de vehicul. Avertizări pentru depășirea vitezei legale: Șoferii pot evita amenzile activând avertizările de viteză. În setările aplicației, la secțiunea „Vitezometru”, utilizatorii pot activa opțiunea care afișează și avertizează în caz de depășire a limitei de viteză. Simplificarea afișajului hărții: Pentru a evita un ecran supraîncărcat cu informații, utilizatorii pot ajusta ceea ce apare pe hartă accesând „Afișaj Card” în setări și personalizând semnalizarea și vizibilitatea celorlalți utilizatori. Schimbarea vocii asistentului de navigație: Waze oferă posibilitatea de a alege diferite voci pentru asistentul de navigație sau chiar de a înregistra propria voce. Acest lucru se poate face din setările aplicației, la secțiunea „Voce și sunet”. Controlul vocal: Pentru momentele în care utilizatorii nu pot interacționa manual cu aplicația, Waze include o funcție de control vocal. Activarea se face prin apăsarea microfonului din dreapta barei de căutare și rostirea destinației.

Sursa Foto: Profimedia

