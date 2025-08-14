Șoferii care se bazau pe aplicația de navigație ghidată vor fi nevoiți să își cumpere noi modele de telefoane. Compania Google va înceta să mai susțină actualizările pentru aplicațiile instalate pe telefoanele învechite.
Sunt vizați utilizatorii care au rămas la Android 9 Pie, Android 8 Oreo și alte versiuni mai vechi, care nu vor mai avea suport pentru securitate cibernetică, corectarea erorilor și alte noi funcții. Utilizatorii au fost deja anunțați printr-o notificare.
Potrivit HotHardWare, aplicația Waze va mai funcționa pentru o perioadă, dar nu va mai primi suport tehnic. Funcțiile existente, precum actualizările de trafic și rapoartele generate de utilizatori, vor funcționa în continuare, pentru o perioadă limitată de timp.
Pentru milioane de utilizatori care încă dețin telefoane învechite va fi o mare problemă. Din fericire, există alternative. Utilizatorii de telefoane cu sistemul de operare Android 8 Oreo încă pot utiliza aplicația Google Maps. Șoferii care vor să folosească Waze în continuare trebuie să-și cumpere telefoane noi care să aibă măcar Android 10, un sistem de operare lansat în 2019.
Pe lângă funcțiile de bază binecunoscute, Waze ascunde câteva secrete care pot îmbunătăți considerabil experiența de navigare:
