Greșeala pe care o fac mulți șoferi iarna. Titi Aur explică de ce nu e bine să lași motorul mult timp la ralanti să se încălzească

Temperaturile scăzute din ultemele săptămâni îi fac pe mulți români, posesori de autoturisme, să iasă în parcare doar pentru a-și porni mașinile ca să „se dezmorțească”, însă puțini știu că acest obicei este mai degrabă unul greșit și dăunător pentru motor. Expertul în conducere defensivă Titi Aur explică de ce nu este recomandat să lași motorul să funcționeze mult timp la ralanti și care este, de fapt, soluția corectă.

Pornirea motorului într-o dimineață rece de iarnă este, pentru mulți șoferi, un moment delicat. Mult timp, mai ales în cazul motoarelor diesel mai vechi, a circulat ideea că motorul trebuie lăsat 15–20 de minute la ralanti înainte de plecarea de pe loc. Această practică este însă contrazisă de specialiști, scie Promotor.ro.

Expertul în conducere defensivă Titi Aur explică, într-un clip publicat pe YouTube, că motorul nu trebuie lăsat să funcționeze mult timp pe loc, deoarece această metodă nu aduce beneficiile așteptate.

„Uzurile sunt foarte mari atunci când motorul este foarte rece. Dacă pornesc motorul și îl las să meargă până la temperatura normală de funcționare, va dura foarte mult, voi polua foarte mult și va ajunge foarte greu la acea temperatură. Ideal este ca atunci când pleci iarna, sau chiar și în perioade mai puțin reci, pornești motorul și după câteva secunde, câteva zeci de secunde, poți să pleci de pe loc”, a explicat Titi Aur.

Potrivit lui Titi Aur, lăsarea motorului la ralanti pentru perioade îndelungate nu doar că întârzie încălzirea eficientă, dar crește și nivelul de poluare, fără a asigura o lubrifiere mai bună. Motorul ajunge mai greu la temperatura optimă atunci când nu este pus în sarcină.

Titi Aur: „Nu îl accelerezi, nu îl turezi”

Soluția recomandată este una simplă și ușor de aplicat. După pornire, motorul trebuie lăsat să funcționeze doar 10- 20 de secunde, apoi mașina poate pleca de pe loc, însă cu multă atenție.

„Nu îl accelerezi, nu mergi la maximum, nu îl turezi. Motorul se va încălzi mai repede decât dacă stau pe loc, nici nu voi polua, nu voi gaza locul respectiv. Motorul îl voi putea exploata la maxim doar atunci când e la temperatura ideală”, spune expertul.

Concret, acest lucru înseamnă accelerații line și turații reduse în primele minute de funcționare. Un motor rece nu ar trebui să depășească 2.000 de rotații pe minut. În practică, schimbarea treptelor de viteză ar trebui făcută în jurul valorilor de 1.500–1.700 RPM, iar accelerările bruște trebuie evitate în primele 10 – 15 minute de rulare.

Respectarea acestor recomandări ajută la reducerea uzurii motorului, la scăderea consumului și la limitarea poluării, mai ales în sezonul rece.