Prima pagină » Auto » Greșeala pe care o fac mulți șoferi iarna. Titi Aur explică de ce nu e bine să lași motorul mult timp la ralanti să se încălzească

Greșeala pe care o fac mulți șoferi iarna. Titi Aur explică de ce nu e bine să lași motorul mult timp la ralanti să se încălzească

Mihai Tănase
21 ian. 2026, 10:45, Auto
Greșeala pe care o fac mulți șoferi iarna. Titi Aur explică de ce nu e bine să lași motorul mult timp la ralanti să se încălzească
Foto: Freepik.com

Temperaturile scăzute din ultemele săptămâni îi fac pe mulți români, posesori de autoturisme, să iasă în parcare doar pentru a-și porni mașinile ca să „se dezmorțească”, însă puțini știu că acest obicei este mai degrabă unul greșit și dăunător pentru motor. Expertul în conducere defensivă Titi Aur explică de ce nu este recomandat să lași motorul să funcționeze mult timp la ralanti și care este, de fapt, soluția corectă.

Pornirea motorului într-o dimineață rece de iarnă este, pentru mulți șoferi, un moment delicat. Mult timp, mai ales în cazul motoarelor diesel mai vechi, a circulat ideea că motorul trebuie lăsat 15–20 de minute la ralanti înainte de plecarea de pe loc. Această practică este însă contrazisă de specialiști, scie Promotor.ro.

Expertul în conducere defensivă Titi Aur explică, într-un clip publicat pe YouTube, că motorul nu trebuie lăsat să funcționeze mult timp pe loc, deoarece această metodă nu aduce beneficiile așteptate.

„Uzurile sunt foarte mari atunci când motorul este foarte rece. Dacă pornesc motorul și îl las să meargă până la temperatura normală de funcționare, va dura foarte mult, voi polua foarte mult și va ajunge foarte greu la acea temperatură.

Ideal este ca atunci când pleci iarna, sau chiar și în perioade mai puțin reci, pornești motorul și după câteva secunde, câteva zeci de secunde, poți să pleci de pe loc”, a explicat Titi Aur.

Potrivit lui Titi Aur, lăsarea motorului la ralanti pentru perioade îndelungate nu doar că întârzie încălzirea eficientă, dar crește și nivelul de poluare, fără a asigura o lubrifiere mai bună. Motorul ajunge mai greu la temperatura optimă atunci când nu este pus în sarcină.

Titi Aur: „Nu îl accelerezi, nu îl turezi”

Soluția recomandată este una simplă și ușor de aplicat. După pornire, motorul trebuie lăsat să funcționeze doar 10- 20 de secunde, apoi mașina poate pleca de pe loc, însă cu multă atenție.

„Nu îl accelerezi, nu mergi la maximum, nu îl turezi. Motorul se va încălzi mai repede decât dacă stau pe loc, nici nu voi polua, nu voi gaza locul respectiv. Motorul îl voi putea exploata la maxim doar atunci când e la temperatura ideală”, spune expertul.

Concret, acest lucru înseamnă accelerații line și turații reduse în primele minute de funcționare. Un motor rece nu ar trebui să depășească 2.000 de rotații pe minut. În practică, schimbarea treptelor de viteză ar trebui făcută în jurul valorilor de 1.500–1.700 RPM, iar accelerările bruște trebuie evitate în primele 10 – 15 minute de rulare.

Respectarea acestor recomandări ajută la reducerea uzurii motorului, la scăderea consumului și la limitarea poluării, mai ales în sezonul rece.

Recomandarea video

Citește și

TRANSPORT Care este cel mai sigur mijloc de transport: trenul, avionul, autobuzul sau mașina
10:48
Care este cel mai sigur mijloc de transport: trenul, avionul, autobuzul sau mașina
AUTO Vinietă de 100 de euro într-o țară din Europa. Unde ar putea fi introdusă această taxă și când ar putea intra în vigoare
13:01
Vinietă de 100 de euro într-o țară din Europa. Unde ar putea fi introdusă această taxă și când ar putea intra în vigoare
AUTO Codul Rutier 2026 | Greșeala banală care poate aduce o amendă de peste 1.600 de lei. E lege
13:32, 19 Jan 2026
Codul Rutier 2026 | Greșeala banală care poate aduce o amendă de peste 1.600 de lei. E lege
VIDEO Dacia a câștigat Raliul Dakar, cea mai dură competiție auto din lume
15:21, 17 Jan 2026
Dacia a câștigat Raliul Dakar, cea mai dură competiție auto din lume
AUTO Mașina care te spionează. Unul dintre cei mai mari producători auto europeni introduce și în România colectarea și utilizarea datelor de senzori și imagine
17:33, 16 Jan 2026
Mașina care te spionează. Unul dintre cei mai mari producători auto europeni introduce și în România colectarea și utilizarea datelor de senzori și imagine
UTILE Recomandările specialiștilor. De ce este indicat să lași mașina în parcare cu ștergătoarele de parbriz ridicate iarna
10:25, 16 Jan 2026
Recomandările specialiștilor. De ce este indicat să lași mașina în parcare cu ștergătoarele de parbriz ridicate iarna
Mediafax
Ger năprasnic în România: -19 grade în estul Transilvaniei. Cod galben miercuri noapte
Digi24
Diana Şoşoacă, atac la Maria Zaharova și acuzații de manipulare istorică către Rusia: „Epoca imperiilor și a dictatelor a apus”
Cancan.ro
Câți bani i-a dat Pro TV eliminatului Nicolae Lupșor pentru cele 3 săptămâni la Desafio
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Adevarul
Localnicii unei comune au aflat că trebuie să plătească taxe și impozite chiar și de 30 de ori mai mari. Reacția primarului: „Nu plătiți”
Mediafax
Veronika nu este o vacă oarecare. Este prima bovină despre care cercetătorii spun că poate folosi unelte
Click
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Digi24
Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a descoperit ce s-a întâmplat cu el
Cancan.ro
Iulia Albu a avut un șoc când a primit factura la gaze. Cât are de plătit: 'Oare este o glumă?'
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de Fata Morgana? A trecut prin multe schimbări în ultimii ani. Cum arată și cu ce se ocupă după ce a învins cancerul de piele?
Ciao.ro
Caz șocant la un spital din România! A murit după tura de noapte!
Promotor.ro
România introduce sistemul american anti-dronă MEROPS. Șeful Armatei: „Foarte curând”
Descopera.ro
O fotografie cu o gaură neagră provoacă fiori!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Cine a inventat ceasul atomic?
EVENIMENT George Simion a fost premiat în SUA după ce a prezentat Congresului american un raport despre anularea alegerilor din România: Ne vom ridica să luptăm
11:00
George Simion a fost premiat în SUA după ce a prezentat Congresului american un raport despre anularea alegerilor din România: Ne vom ridica să luptăm
Gândul de Vreme Ger cumplit și polei în mai multe zone din România. Informații de ultimă oră de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul
10:54
Ger cumplit și polei în mai multe zone din România. Informații de ultimă oră de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul
NEWS ALERT 🚨 Călin Georgescu ajunge din nou în fața judecătorilor. Zeci de susținători s-au strâns deja în fața Curții de Apel să-l întâmpine
10:52
🚨 Călin Georgescu ajunge din nou în fața judecătorilor. Zeci de susținători s-au strâns deja în fața Curții de Apel să-l întâmpine
ECONOMIE Salarii nepalezi în România 2026 | Câți bani câștigă ca livratori, bucătari, muncitori în construcții, personal de curățenie și lucrători din depozit
10:46
Salarii nepalezi în România 2026 | Câți bani câștigă ca livratori, bucătari, muncitori în construcții, personal de curățenie și lucrători din depozit
NEWS ALERT 🚨 AEP va propune reguli clare pentru publicitatea politică din online. Țuțuianu: „Legislația electorală din România este total depășită”
10:45
🚨 AEP va propune reguli clare pentru publicitatea politică din online. Țuțuianu: „Legislația electorală din România este total depășită”
MARIUS TUCĂ SHOW Adrian Năstase: „Nu mi se spunea de la Bruxelles ce să fac, dar existau constrângeri”
10:30
Adrian Năstase: „Nu mi se spunea de la Bruxelles ce să fac, dar existau constrângeri”

Cele mai noi

Trimite acest link pe