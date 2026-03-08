Prima pagină » Actualitate » Când montezi anvelopele de vară. Ce spun specialiștii

08 mart. 2026, 11:54, Actualitate
Când știi că este momentul oportun de a trece de la anvelopele de iarnă la cele de vară? Specialiștii în domeniul auto au explicat perioada potrivită în care ar trebui schimbate anvelopele și de ce temperatura poate afecta compoziția cauciucului.

Producătorii de anvelope susțin că ar fi ideal ca cele de vară să fie montate atunci când temperatura exterioară este mai mare de 7 grade Celsius. Totuși, acest aspect nu se aplică în toate cazurile. Chiar dacă vremea dă semne de încălzire într-o anumită zonă, există posibilitatea ca starea carosabilului să nu permită, momentan, această schimbare (carosabil unde există, încă, pete de gheață, zăpadă).

Unii dintre specialiști recomandă ca în perioadele de tranziție să fie montate vehiculele cu anvelopele de iarnă. De altfel, nu ar trebui să conduci întregul an cu anvelope destinate vremii neprielnice. În ambele cazuri, anvelopele au compoziții complet diferite, rezistând la anumite intervale de temperatură.

Când ar fi indicat să montezi anvelopele de vară?

Însă, când ar fi, totuși, indicat să montezi anvelopele de vară pe vehicul? Specialiștii recomandă ca această schimbare să se producă în momentul în care starea vremii o permite.

În principiu, cauciucul anvelopei de iarnă este mai moale și flexibil. Însă, ar putea să se deterioreze rapid, dacă este expus la temperatură ridicată. De aceea, nu este recomandat să circuli cu anvelope de iarnă și în timpul verii.

Altfel, anvolepele de vară folosite iarna vor îngheța și vor deveni rigide, fără să mai aibă elasticitate, și vor aluneca. În plus, se pot dezvola fisuri, iar cauciucul ar putea să se spargă. Anvelopele de vară încep să performeze mai bine de la aproximativ 5 grade în sus pe drumuri uscate. În cazul drumurilor umede, încep să performeze de la 10 grade în sus, scrie Libertatea.

Practic, nu există o dată oficială în calendar sau impusă prin lege pentru a schimba anvelopele. Însă, schimbarea lor depinde de condițiile meteorologice. Mai există varianta anvelopelor pentru toate sezoanele (all-season).

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ

