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Tragedie în Olt. Un adolescent de 17 ani a murit după ce s-a izbit de un stâlp cu mașina pe care o conducea

Elena Popescu
Tragedie în Olt. Un adolescent de 17 ani a murit după ce s-a izbit de un stâlp cu mașina pe care o conducea
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Un adolescent în vârstă de 17 ani, din judeţul Olt, şi-a pierdut viaţa, în noaptea de duminică spre luni, după ce a intrat într-un stâlp cu maşina pe care o conducea. Tânărul nu deţinea permis de conducere.

Alţi doi tineri de 20 și 14 ani aflaţi în autoturism au fost răniţi în urma evenimentului rutier.

Potrivit primelor verificări efectuate de polițiști, autoturismul condus de adolescent ar fi părăsit partea carosabilă, din cauze care urmează să fie stabilite în cadrul anchetei, și s-ar fi izbit de un stâlp. Impactul a fost extrem de violent, iar pentru adolescentul aflat la volan, medicii nu au mai putut face nimic.

Ce spune Poliția

”Din primele verificări, polițiștii au stabilit că un autoturism condus de un minor, în vârstă de 17 ani, din municipiul Slatina, județul Olt, din cauze ce urmează a fi stabilite în cursul cercetărilor, ar fi părăsit partea carosabilă și ar fi intrat în coliziune cu un stâlp. În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliţiei Române, s-a stabilit faptul că minorul nu deţine permis de conducere”, au transmis reprezentanții IPJ Olt.

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru comiterea infracţiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi încredinţarea unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere pentru conducerea pe drumurile publice unei persoane despre care ştie că nu deţine permis de conducere.

”În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și încredinţarea unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere pentru conducerea pe drumurile publice unei persoane despre care ştie că nu deține permis de conducere, cercetările fiind continuate pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier”, a spus Poliția Olt.

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