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PSD reunit la Sinaia. Social-democrații anunță că nu vor vota un guvern din care nu fac parte

PSD reunit la Sinaia. Social-democrații anunță că nu vor vota un guvern din care nu fac parte
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Consiliul Național Politic al Partidului Social Democrat reunește membrii partidului la Sinaia. Pe agenda discuțiilor se regăsește și numirea viitorului Guvern. Social-democrații au votat rezoluția politică și anunță că susțin formarea unui guvern minoritar PSD sau a unui guvern politic construit în jurul PSD.

Membrii Partidului Social Democrat au transmis că nu vor vota un guvern din care aceștia nu fac parte.

La ora 15:00 va avea loc o întâlnire a Grupurilor Parlamentare ale PSD.

După 118 zile de la demiterea Guvernului Bolojan, România nu are încă un Executiv cu puteri depline, iar Nicușor Dan nu s-a grăbit să facă o nouă numire de premier.  Guvernul Bolojan are cea mai lungă perioadă de interimat din istoria României.

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