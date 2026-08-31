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SUA antrenează forțele poloneze într-un exercițiu cu drone, bazat pe lecțiile învățate din Ucraina. Când și unde se pregătesc trupele Varșoviei

Melania Agiu
SUA antrenează forțele poloneze într-un exercițiu cu drone, bazat pe lecțiile învățate din Ucraina. Când și unde se pregătesc trupele Varșoviei
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Polonia a devenit primul aliat NATO care participă la un exercițiu al forțelor speciale americane inspirat din experiența de pe câmpul de luptă din Ucraina. Inițiativa are ca scop consolidarea apărării Varșoviei, în fața unei potențiale amenințări din partea Moscovei.

Potrivit AP, exercițiul, care se desfășoară pe parcursul mai multor zile și a început vinerea trecută, are loc la Centrul Multinațional Comun de Pregătire (Joint Multinational Readiness Center) din apropierea orașului Hohenfels, în sudul Germaniei, principalul centru de instruire de luptă al Armatei SUA din Europa.

„Soldați ai forțelor speciale poloneze participă la un exercițiu conceput cu doar câteva luni în urmă, care simulează străbăterea liniilor inamice, traversarea unor kilometri întregi de teritoriu inamic și lansarea unui atac cu drone asupra unei poziții cheie a inamicului.“, scrie AP.

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Exercițiul a fost conceput inițial pentru „Beretele Verzi”, forțele speciale ale Armatei SUA, și a fost elaborat pe baza experienței de luptă a Ucrainei în războiul cu Rusia.

„Este pentru prima dată când un aliat NATO, precum Polonia, participă la acest exercițiu, iar acesta are loc într-un moment în care tensiunile dintre președintele rus Vladimir Putin și țările NATO s-au intensificat.“, scriu jurnaliștii AP.

„Folosim lecțiile învățate din Ucraina”, a declarat un ofițer din trupele „Beretele Verzi” ale Armatei SUA, detașat la complexul de instruire. „Toate acele provocări pe care le vedem că Rusia sau Ucraina trebuie să le depășească — facem tot posibilul să le reproducem.”

Associated Press a beneficiat de un acces rar atât la poligonul de instruire, cât și la trupele care desfășoară exercițiul.

Toate cele 32 de țări membre ale NATO ar putea participa în viitor

În timpul exercițiului desfășurat în Germania, un subofițer familiarizat cu scenariul de antrenament de la Centrul de Pregătire Hohenfels — situat la aproximativ o oră de mers cu mașina spre sud-est de Nürnberg — a declarat că se intenționează organizarea acestuia de câteva ori pe an. Ofițerul a afirmat că se așteaptă ca majoritatea, dacă nu chiar toate, cele 32 de țări membre ale NATO să-și manifeste interesul de a-și trimite trupele pentru a participa la exercițiu.

Deocamdată, forțele speciale poloneze vor fi nevoite să se strecoare pe lângă o unitate de infanterie aeropurtată a Armatei SUA, ai cărei soldați vor juca rolul inamicului. Unitatea de infanterie aeropurtată americană va ateriza cu parașuta în zona de antrenament izolată de la baza militară Hohenfels și se va poziționa pe linia frontului.

Presupunând că forțele poloneze vor reuși să treacă de armata SUA, acestea trebuie să se îndrepte apoi spre nord — traversând aproximativ 100 de kilometri de zonă rurală germană — către o altă zonă de antrenament din orașul Grafenwoehr, unde se așteaptă ca acestea să distrugă o țintă simulată.

„Între acestea se află ferme și sate germane, camere de supraveghere private și ale statului, precum și un oraș cu o populație numeroasă, toate acestea reprezentând nu doar obstacole, ci și riscuri de a fi descoperiți.“, precizează jurnaliștii AP.

Exercițiile au loc pe fondul îngrijorărilor crescânde cu privire la o potențială confruntare între Rusia și țările NATO, precum și al întrebărilor legate de nivelul angajamentului SUA față de alianță.

Săptămâna trecută, directorul CIA, John Ratcliffe, s-a deplasat la Moscova într-o vizită surpriză. Mai multe surse media au relatat că această deplasare a avut, în parte, scopul de a avertiza Rusia să nu atace țările NATO. Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat însă că Ratcliffe nu fusese trimis pentru a transmite un avertisment specific.

Între timp, au crescut numărul de rapoarte privind incursiuni inexplicabile ale dronelor pe teritoriul Europei.

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