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Oligarhul ucrainean Victor Pinchuk preia oficial fabrica ArcelorMittal din Roman. Miliardarul face recrutări pentru a crește volumul de producție

Oligarhul ucrainean Victor Pinchuk preia oficial fabrica ArcelorMittal din Roman. Miliardarul face recrutări pentru a crește volumul de producție
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Victor Pinchuk. Sursa foto: Profit.ro
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Miliardarul Victor Pinchuk, al doilea cel mai bogat ucrainean, va restarta fosta fabrică ArcelorMittal din Roman. Interpipe, unul dintre cei mai mari producători globali de țevi de oțel, controlat de Pinchuk, și-a propus să contracteze un credit substanțial pentru a salva obiectivul industrial.

Grupul ucrainean Interpipe, unul dintre cei mai mari producători globali de țevi de oțel, controlat de miliardarul Victor Pinchuk, al doilea cel mai bogat om din Ucraina, a reluat în această primăvară producția la fosta fabrică ArcelorMittal din Roman, recent achiziționată. Grupul intenționează acum să contracteze un credit substanțial, de până la 20 milioane euro, scrie Profit.ro.Creditul va fi atras de la Black Sea Trade and Development Bank.

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Compania lui Pinchuk face recrutări

De notat că ArcelorMittal, cel mai mare producător de oțel din lume, fondat de omul de afaceri indian Lakshmi Mittal, s-a retras definitiv din România, după ce a vândut ultima fabrică pe care o deținea pe plan local.

Așa cum a scris Gândul, oligarhul ucrainean care a cumpărat ArcelorMittal Roman și-a construit averea prin privatizări dubioase și șpăgi oferite lobbiștilor americani, potrivit presei de investigații occidentale. Pinchuk este ginerele fostului președinte ucrainean Leonid Kucima.

Interpipe și-a propus să crească producția de țevi și să recruteze personal suplimentar. Director General al Interpipe Roman S.A., Evgeniy Dmitrenko, s-a întâlnit în acest sens cu primarul municipiului Roman, Laurențiu Dan Leoreanu, în contextul finalizării procesului de achiziție a uzinei ArcelorMittal Tubular Products. Fabrica se va numi acum Interpipe Roman S.A.

Va crește volumul de producție

Compania a demarat procesul de modernizare și retehnologizare. Una dintre propunerile sale de relansare a vizat extinderea activității pe două linii de producție.

Interpipe a semnat acordul pentru achiziția ArcelorMittal Tubular Products (AMTP) Roman, cu peste 300 de angajați, în decembrie anul trecut, tranzacția fiind finalizată la începutul lunii aprilie.

Interpipe Roman este echipată cu 3 linii de laminare pentru țevi fără sudură. În ultimii ani, fabrica a operat o singură linie. Planul Interpipe este de a relansa producția la toate liniile, conform sursei citate. Potrivit oficialilor, compania ucraineană mizează în prezent pe creșterea ofertei de semifabricate către fabrica din România, în timp ce ritmul de laminare și finisare a produselor va depinde de cererea pieței.

Pinchuk are o avere netă de 2.8 miliarde de dolari

Cu sediul în Dnipro, Interpipe este un producător global de țevi de oțel și produse feroviare, având circa 9.500 de angajați. Compania a fost fondată în 1990 de oligarhul ucrainean Victor Pinchuk, ginerele fostului președinte al Ucrainei, Leonid Kucima, fiind creditat la acest moment de Forbes cu o avere netă de 2,8 miliarde de dolari.

În egală măsură, Pinchuk este fondatorul EastOne Group LLC, o companie internațională de investiții, finanțare de proiecte și consultanță financiară cu sediul la Londra. De asemenea, Pinchuk este principalul acționar al StarlightMedia, una dintre cele mai mari companii de media din Ucraina, și deține, printre altele, Grand Buildings, o clădire istorică emblematică din Piața Trafalgar, din Londra. Produsele Interpipe sunt comercializate în peste 70 de țări din întreaga lume prin intermediul rețelei de birouri de vânzări. În 2025, Interpipe a furnizat 470 kilotone de țevi și 89 kilotone de produse feroviare sub marca KLW.

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