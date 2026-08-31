Prima pagină » Știri politice » George Simion: Până cel puțin pe 21 septembrie nu va fi desemnat niciun premier. Ce spune liderul AUR despre participarea la guvernare

George Simion: Până cel puțin pe 21 septembrie nu va fi desemnat niciun premier. Ce spune liderul AUR despre participarea la guvernare

George Simion: Până cel puțin pe 21 septembrie nu va fi desemnat niciun premier. Ce spune liderul AUR despre participarea la guvernare
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

George Simion declară că Nicușor Dan nu va desemna niciun premier cel puțin până pe 21 septembrie. Liderul AUR a lansat un mesaj pe o rețea de socializare în care cere din nou alegeri anticipate și includerea formațiunii sale în formarea viitorului guvern. În urmă cu câteva zile, președintele a anunțat că va reîncepe de la 1 septembrie consultările cu partidele și a precizat că în componența viitorului executiv vor fi doar politicieni.

Sondaj Gândul

Cine crezi că este vinovat de pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Până cel puțin pe 21 septembrie nu va fi desemnat niciun premier! Ce merită cei care au dus țara în această gaură? vrem alegeri libere! Lăsați-ne să guvernăm!”, a scris George Simion, pe Facebook

„Cred că conştientizăm cu toţii că ar fi fost bine ca varianta Tomac să treacă acum trei sau patru luni, când a fost, şi să nu facem toată această echilibristică cu Parlamentul, cu sesiuni extraordinare. După cele două nominalizări am realizat că nu există şanse de majoritate pe perioada vacanţei parlamentare şi atunci, inclusiv din perspectiva agenţiilor de rating care urmau să vină să evalueze România, ar fi fost tare nefericit ca ştirile din presa globală să fie: al treilea guvern n-a fost învestit, al patrulea guvern n-a fost învestit în România. Ăsta e motivul pentru care pe lunile iulie-august, în afară de discuţii permanente cu partidele politice, n-am făcut o desemnare. Acum, imediat, la 1 septembrie, o să avem o nouă consultare, o să vedem formală sau informală, şi eu cred că vom găsi o majoritate pentru un guvern care să fie stabil”, a afirmat Nicuşor Dan, joi seară, la Chişinău, unde a susţinut o conferinţă de presă.

El a precizat că prima rundă de consultări cu partidele va avea loc înainte de plecarea sa la summit-ul ONU de la New York. Preşedintele a refuzat să discute eventuale variante de majorităţi parlamentare care să susţină un viitor guvern.
„Nu vreau să mă lansez acum în… Bineînţeles că sunt multe ipoteze de lucru, că pe aceste ipoteze au fost nenumărate discuţii cu toate părţile, dar înainte să venim cu nominalizare, nu cred că e util să facem discuţia asta în spaţiul public”, a adăugat Nicuşor Dan.
Dan a precizat că va fi, cel mai probabil, un guvern politic.
„În acest moment, nu văd susţinere pentru un guvern cu miniştri tehnocraţi. Deci este mult mai probabil un guvern cu miniştri politici”, a adăugat Nicuşor Dan.
Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Claudiu Manda, convins că PSD poate forma Guvernul României. „Avem voturile”
10:24
Claudiu Manda, convins că PSD poate forma Guvernul României. „Avem voturile”
POLITICĂ Conducerea PSD se reunește la Sinaia. Nicușor Dan pregătește o nouă propunere de premier
08:18
Conducerea PSD se reunește la Sinaia. Nicușor Dan pregătește o nouă propunere de premier
Azi, 31 august, expiră PNRR, planul început în urmă cu 6 ani, care trebuia să salveze economia României. A debutat cu anunțul triumfalist al președintelui Iohannis: „Am adus 80 de miliarde de euro”. Și se termină într-o rușine națională, cu doar 13 miliarde atrase până acum. Citește cronologia unui dezastru pentru care nimeni nu e vinovat
05:00
Azi, 31 august, expiră PNRR, planul început în urmă cu 6 ani, care trebuia să salveze economia României. A debutat cu anunțul triumfalist al președintelui Iohannis: „Am adus 80 de miliarde de euro”. Și se termină într-o rușine națională, cu doar 13 miliarde atrase până acum. Citește cronologia unui dezastru pentru care nimeni nu e vinovat
FLASH NEWS Bolojan, mesaj după performanța canotorilor români la Mondialele de la Amsterdam: „Ați dus România pe primul loc în lume”
19:38
Bolojan, mesaj după performanța canotorilor români la Mondialele de la Amsterdam: „Ați dus România pe primul loc în lume”
FOTO-VIDEO Nicuşor Dan, vizită la Baza „Mihail Kogălniceanu” cu delegaţia Congresului SUA. A mâncat porumb fiert şi s-a fotografiat cu soldații americani
17:50
Nicuşor Dan, vizită la Baza „Mihail Kogălniceanu” cu delegaţia Congresului SUA. A mâncat porumb fiert şi s-a fotografiat cu soldații americani
FLASH NEWS AUR propune modificarea Constituției pentru ca România să nu mai poată fi ținută luni întregi fără un Guvern cu puteri depline. Atac la Nicușor Dan
16:13
AUR propune modificarea Constituției pentru ca România să nu mai poată fi ținută luni întregi fără un Guvern cu puteri depline. Atac la Nicușor Dan
Mediafax
Pericolul ascuns din ghiozdanul copilului! Semnele pe care părinții nu trebuie să le ignore
Digi24
Donald Trump este mai periculos ca niciodată. Pe cine se va răzbuna el, după eșecul din Iran
Cancan.ro
Ea este Elena, tânăra care a murit înecată în Marea Neagră. Și iubitul ei s-a stins în același mod
Prosport.ro
Imaginile care au făcut furori pe internet! Fosta soție a starului, în bikini
Adevarul
Cât mai îndurăm criza? Un economist de la UBB Cluj spune cât mai avem de îndurat
Mediafax
Așa arată MADURO după capturarea de către SUA!
Click
Cum a scăpat o mamă din colții unui rechin alb de 4 metri: „Mi-a sfâşiat pielea!”
Digi24
Capcana shrinkflation în magazinele din România: Mii de produse la raft cu preț neschimbat, dar gramaj redus. „Se cunoaște la buzunar”
Cancan.ro
Calcul complet. Ce pensie primești în România, dacă ai lucrat part-time (4 ore pe zi)?
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Rocsana Marcu după ce a părăsit definitiv România? Face bani mulți și se răsfață în vacanțe de lux
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
EXCLUSIV | Au fost puse în funcțiune primele radare fixe „de calmare a traficului” pe DN 1, între București și Ploiești
Descopera.ro
O galaxie fără stele i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Descopera.ro
Ce înseamnă, de fapt, respectul într-o relație de cuplu?
ACCIDENT Un viceprimar din Gorj a fugit de la locul faptei, după ce a făcut accident cu mașina primarului. Ce a declarat la spital
12:42
Un viceprimar din Gorj a fugit de la locul faptei, după ce a făcut accident cu mașina primarului. Ce a declarat la spital
APĂRARE SUA antrenează forțele poloneze într-un exercițiu cu drone, bazat pe lecțiile învățate din Ucraina. Când și unde se pregătesc trupele Varșoviei
12:18
SUA antrenează forțele poloneze într-un exercițiu cu drone, bazat pe lecțiile învățate din Ucraina. Când și unde se pregătesc trupele Varșoviei
AGRICULTURĂ Prețurile materiilor prime agricole ating, pentru luna august, cele mai mari prețuri din ultimii 14 ani. Războiul și vremea extremă pun presiune pe piața alimentară
12:15
Prețurile materiilor prime agricole ating, pentru luna august, cele mai mari prețuri din ultimii 14 ani. Războiul și vremea extremă pun presiune pe piața alimentară
AFACERI Oligarhul ucrainean Victor Pinchuk preia oficial fabrica ArcelorMittal din Roman. Miliardarul face recrutări pentru a crește volumul de producție
12:14
Oligarhul ucrainean Victor Pinchuk preia oficial fabrica ArcelorMittal din Roman. Miliardarul face recrutări pentru a crește volumul de producție
POLITICĂ Contractele partidelor cu presa în 2026. PSD și PNL, primele locuri. Unde se situează AUR și USR
12:12
Contractele partidelor cu presa în 2026. PSD și PNL, primele locuri. Unde se situează AUR și USR
TAXE Se scumpește permisul de conducere de la 15 septembrie 2026. Cât vom plăti pentru permis și certificatul de înmatriculare
12:07
Se scumpește permisul de conducere de la 15 septembrie 2026. Cât vom plăti pentru permis și certificatul de înmatriculare

Cele mai noi

Trimite acest link pe