George Simion: Până cel puțin pe 21 septembrie nu va fi desemnat niciun premier. Ce spune liderul AUR despre participarea la guvernare

George Simion declară că Nicușor Dan nu va desemna niciun premier cel puțin până pe 21 septembrie. Liderul AUR a lansat un mesaj pe o rețea de socializare în care cere din nou alegeri anticipate și includerea formațiunii sale în formarea viitorului guvern. În urmă cu câteva zile, președintele a anunțat că va reîncepe de la 1 septembrie consultările cu partidele și a precizat că în componența viitorului executiv vor fi doar politicieni.

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„Până cel puțin pe 21 septembrie nu va fi desemnat niciun premier! Ce merită cei care au dus țara în această gaură? vrem alegeri libere! Lăsați-ne să guvernăm!”, a scris George Simion, pe Facebook

„Cred că conştientizăm cu toţii că ar fi fost bine ca varianta Tomac să treacă acum trei sau patru luni, când a fost, şi să nu facem toată această echilibristică cu Parlamentul, cu sesiuni extraordinare. După cele două nominalizări am realizat că nu există şanse de majoritate pe perioada vacanţei parlamentare şi atunci, inclusiv din perspectiva agenţiilor de rating care urmau să vină să evalueze România, ar fi fost tare nefericit ca ştirile din presa globală să fie: al treilea guvern n-a fost învestit, al patrulea guvern n-a fost învestit în România. Ăsta e motivul pentru care pe lunile iulie-august, în afară de discuţii permanente cu partidele politice, n-am făcut o desemnare. Acum, imediat, la 1 septembrie, o să avem o nouă consultare, o să vedem formală sau informală, şi eu cred că vom găsi o majoritate pentru un guvern care să fie stabil”, a afirmat Nicuşor Dan, joi seară, la Chişinău, unde a susţinut o conferinţă de presă.

El a precizat că prima rundă de consultări cu partidele va avea loc înainte de plecarea sa la summit-ul ONU de la New York. Preşedintele a refuzat să discute eventuale variante de majorităţi parlamentare care să susţină un viitor guvern.

„Nu vreau să mă lansez acum în… Bineînţeles că sunt multe ipoteze de lucru, că pe aceste ipoteze au fost nenumărate discuţii cu toate părţile, dar înainte să venim cu nominalizare, nu cred că e util să facem discuţia asta în spaţiul public”, a adăugat Nicuşor Dan.

Dan a precizat că va fi, cel mai probabil, un guvern politic.

„În acest moment, nu văd susţinere pentru un guvern cu miniştri tehnocraţi. Deci este mult mai probabil un guvern cu miniştri politici”, a adăugat Nicuşor Dan.