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Un viceprimar din Gorj a fugit de la locul faptei, după ce a făcut accident cu mașina primarului. Ce a declarat la spital

Un viceprimar din Gorj a fugit de la locul faptei, după ce a făcut accident cu mașina primarului. Ce a declarat la spital
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Un viceprimar din Gorj a fugit de la locul faptei, după ce a făcut accident cu mașina primarului. Ce a declarat la spital
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Viceprimarul comunei Stejari din județul Gorj a provocat un accident rutier, intrând cu mașina în gardurile unor case. Acesta a fugit de la locul accientului, iar când s-a prezentat la spital a spus că a căzut din picioare. Mașina a fost ridicată de la locul accidentului cu tractorul, fără acordul Poliției.

Cine este viceprimarul Alexandru Ștefănescu și cum s-a produs accidentul

Accidentul s-a petrecut în comuna gorjeană Stejari, în noaptea de sâmbătă spre duminică. „Din primele cercetări efectuate a reieşit că, la data de 30 august 2026, în jurul orei 03:20, un bărbat, în vârstă de 35 de ani, din comuna Stejari, ar fi condus un autoturism pe DJ 605 B Stejari, către satul Piscoiu, iar la ieşirea dintr-o curbă la dreapta, acesta ar fi pierdut controlul direcţiei de mers, intrând în coliziune cu mai multe capete de pod, după care autoturismul s-ar fi oprit în gardurile unor imobile.

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Ulterior, conducătorul auto ar fi părăsit locul producerii evenimentului rutier şi s-ar fi deplasat la domiciliu, iar în jurul orei 04:38 s-ar fi prezentat la Unitatea de Primiri-Urgenţe din cadrul Spitalului Orăşenesc Târgu-Cărbuneşti, unde ar fi declarat personalului medical că a căzut din picioare, în curtea locuinţei”, au transmis oficialii Poliţiei judeţului Gorj.

Surse judiciare au precizat pentru News.ro că șoferul care a provocat accidentul ar fi viceprimarul comunei, Alexandru Ștefănescu.

Oamenii legii au făcut legătura între bărbatul care a spus la spital că a căzut din picioare și viceprimar, în baza unor informații apărute în spațiul public.

Jurnaliștii de la gorjonline.ro scriu că viceprimarul, ales sub sigla AUR, se afla la volanul unei mașini de teren care aparține edilului comunei Stejari, cei doi fiind colegi de partid.

Mașina, tractată cu tractorul

Mai mult, politicianul ar fi încercat să șteargă urmele accidentului: în aceeași noapte un sătean s-a deplasat cu un tractor la locul accidentului, de unde a ridicat mașina și a dus-o în curtea casei.

Ulterior, viceprimarul Alexandru Ștefănescu s-a prezentat la sediul Poliției Orașului Târgu-Cărbunești, unde a declarat producerea evenimentului rutier și a recunoscut faptele.

Polițiștii l-au testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În urma evenimentelor a fost deschis dosar penal care vizează comiterea infracţiunilor de vătămare corporală din culpă şi părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia.

Sursa foto: gorjonline.ro

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