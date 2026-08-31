Expert Forum a publicat luni raportul legat de cheltuielile partidelor cu propaganda politică. Acesta arată că în primele şapte luni din 2026, partidele au cheltuit 26,4 milioane lei pentru presă și propagandă, dintr-un total de aproape 100 de milioane lei. Suma reflectă o scădere ca procent față de anii trecuți, când partidele cheltuiau cam jumătate din bani pentru această categorie.

Majoritatea banilor cheltuiți provin de la PSD – 13,1 de milioane de lei, AUR – 4,6 de milioane și PNL – 5,8 de milioane de lei. USR și POT au cheltuit câte 1,4 milioane de lei, iar SOS România 205 mii de lei.

Expert Forum a început un proces de monitorizare și colectare a notificărilor declarate, începând cu 1 ianuarie 2026. Fiind un proces în mare parte manual, este posibil ca datele să nu reflecte în totalitate valoarea reală a fondurilor cheltuite pe publicitate politică.

La 31 august, baza de date conține 52 de înregistrări individuale, fiecare corespunzând unei notificări de transparență publicate. În unele cazuri, pe aceeași pagină sunt mai multe notificări, care au fost luate în considerare separat. Perioada acoperită este, în cea mai mare parte, din ianuarie până în august 2026, cu câteva contracte ale căror termene se întind până în 2028 sau chiar 2033.

Notificări identificate, pe partid

Partid Nr. notificări Valoare estimată (Lei, cu TVA) %

PSD 40 9,7 mil. 64,0%

AUR 11 5,4 mil. 35,8%

USR 1 29.040 0,2%

Unde ajung banii de la partide

Cele 52 de notificări sunt împărțite pe 19 site-uri, conform raportului citat.