Exercițiul NATO din Estonia a arătat vulnerabilitățile Alianței. Cum au demonstrat ucrainenii că NATO nu e pregătită pentru războiul modern cu drone

Exercițiul NATO Hedgehog 2025, desfășurat în Estonia în luna mai anul trecut, a servit drept un semnal de alarmă major pentru Alianță, unde a expus vulnerabilități critice în fața metodelor moderne de război cu drone. Concluziile exercițiului NATO, raportate acum de The Wall Street Journal, subliniază faptul că tacticile tradiționale NATO sunt depășite de realitatea de azi de pe câmpul de luptă.

Pentru prima dată, la exercițiul militar din Estonia au participat experți ucraineni în drone, unii dintre aceștia fiind aduși direct de pe linia frontului pentru a simula un inamic adaptat la războiul din ziua de astăzi.

Rezultatele au fost descrise de unii oficiali militari drept „șocante” și au forțat Estonia și alte state membre să își actualizeze urgent doctrinele de luptă și să investească masiv în tehnologii antidronă și sisteme de date în timp real.

10 specialiști ucraineni „au distrus” o brigadă și o divizie NATO

În cadrul exercițiului din Estonia, un grup de luptă NATO compus din câteva mii de militari, inclusiv o brigadă britanică și o divizie estoniană, a fost identificat și „neutralizat” rapid de o echipă de doar 10 specialiști ucraineni în drone. Ucrainenii au folosit sistemul de management Delta pentru a distruge virtual 17 vehicule blindate în doar câteva ore. În tot acest timp, unitățile NATO au continuat să opereze conform manualelor vechi și s-au deplasat pe câmpul de antrenament fără camuflaj adecvat și au instalat posturile și vehiculele blindate la vedere, ignorând faptul că dronele de recunoaștere monitorizează constant zona.

În timp ce specialiștii ucraineni au demonstrat capacitatea de a scurta timpul de la detectare la lovitură la doar câteva minute, procedurile NATO de procesare a informațiilor și restricțiile privind accesul la date sensibile au încetinit semnificativ reacția defensivă.

Analizele post-exercițiu au indicat o discrepanță uriașă între consumul necesar de drone și capacitatea de producție a aliaților. S-a estimat că Estonia singură ar avea nevoie de aproximativ 200.000 de drone pe lună într-un conflict de intensitate înaltă, o cifră pe care industria europeană de apărare nu o poate susține în acest moment.

