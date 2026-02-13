Prima pagină » Economic » Macroeconomie » Rețete » Tiramisu cu căpșuni, desertul ideal pentru Valentine’s Day. Cu ce se asortează perfect

13 feb. 2026, 21:33, Rețete
Tiramisu cu căpșuni este alegerea ideală pentru Valentine’s Day, aniversări sau orice moment în care vrei să-ți impresionezi partenera. Cu un gust proaspăt și o textură cremoasă, acest desert este perfect pentru o cină romantică sau o ocazie specială. Iată cum îl poți prepara rapid, la tine acasă. Evident, se asortează cu șampania roz!

Ingrediente:

  • 1 pachet de pișcoturi clasice
  • 500 g căpșuni proaspete
  • 500 g mascarpone
  • 300 ml frișcă lichidă
  • 100 g zahăr (sau după gust)
  • sucul de la 6–7 portocale roșii (sau orice suc roșu: rodie, fructe de pădure, mix de fructe)

Rețeta succesului

Primul pas este pregătirea pișcoturilor. Acestea se trec rapid prin suc și se așază pe fundul unui vas, unul lângă altul, formând primul strat. În acest fel, pișcoturile vor avea timp să se înmoaie uniform până când crema este gata.

Pentru cremă, se amestecă mascarponele cu zahărul până se obține o compoziție fină. Separat, frișca se bate bine, apoi se încorporează ușor în cremă, cu mișcări largi, pentru a păstra textura aerată.

Se întinde jumătate din cremă peste stratul de pișcoturi, apoi se adaugă căpșunile tăiate cubulețe, distribuite uniform. Urmează al doilea strat de pișcoturi însiropate, așezate invers față de primul strat, pentru a facilita porționarea.

La final, se adaugă restul de cremă și se nivelează frumos. Pentru decor, se pot folosi căpșuni proaspete, fulgi de ciocolată albă sau pudră de căpșuni liofilizate, preia Click.

Varianta fără ou crud

Această rețetă nu conține ou crud, ceea ce o face mai sigură și mai ușor de consumat. Pentru cei care preferă varianta clasică, gălbenușurile pot fi bătute cu zahăr la bain-marie și apoi amestecate cu mascarpone, fără a mai folosi frișcă.

