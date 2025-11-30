BANC | Bulă și certificatul de căsătorie

Astăzi, vă aducem în atenție un nou banc savuros cu celebrul personaj Bulă. Scurtul dialog avut cu soția lui, Bubulina, stârnește amuzamentul. Spor la râs.

– Bulă, ce tot faci acolo?

– Nimic, Bubulino.

– Cum nimic? De o oră tot studiezi certificatul nostru de căsătorie.

– Da, căutam data de expirare…

Călugărița tinerică

Bulă oprește mașina și ia o călugăriță tinerică și frumoasă, care făcea autostopul. Fascinat de aspectul fizic al călugăriței, Bulă o tot privește pe furiș.

– Bulă, văd că te frământă ceva. Ce s-a întâmplat?

– Mi-e rușine să îți spun.

– Nu fi timid! Am văzut și am auzit multe la viața mea. Îmi poți spune orice, nu mă supăr.

– Sincer să fiu, am visat mereu să sărut o călugăriță tinerică și frumoasă, așa, ca tine.

– Mda, să zicem că îți pot îndeplini visul, dar cu două condiții: să fii catolic și să nu ai pe nimeni.

– Păi sunt! Sunt și catolic și singur!

– Bine, Bulă. Oprește mașina!

Oprește Bulă mașina, călugărița se apleacă spre el și… VEZI AICI CONTINUAREA.

Iubitele lui Bulă

Bulă avea 3 iubite și nu știa cu care dintre ele să se însoare. Așa că a decis să-i dea fiecăreia câte 5.000 de euro, ca să vadă cum îi cheltuie fiecare.

Prima iese în oraș și se machiază de toți banii. Își ia haine noi, își schimbă coafura, îsi face manichiura, pedichiura, tot tacâmul și-i zice lui Bulă:

– Bulă, am cheltuit banii ca să fiu frumoasă pentru tine, pentru că te iubesc așa de mult.

A doua iubită a ieșit în oraș și a cumpărat crose noi de golf, un CD player, un televizor și o combină și i le-a dat lui Bulă.

– Am cumpărat aceste cadouri pentru tine, pentru că te iubesc așa de mult.

Cea de-a treia ia cei 5.000 de euro și-i investește în acțiuni, îsi dublează suma, returneaza cei 5.000 de euro lui Bulă și reinvestește restul. Și îi zice:

– Bulă, investesc restul banilor pentru… VEZI AICI CONTINUAREA.

