Prima pagină » Bancuri » BANC | Bulă și certificatul de căsătorie

BANC | Bulă și certificatul de căsătorie

30 nov. 2025, 11:31, Bancuri
BANC | Bulă și certificatul de căsătorie

Astăzi, vă aducem în atenție un nou banc savuros cu celebrul personaj Bulă. Scurtul dialog avut cu soția lui, Bubulina, stârnește amuzamentul. Spor la râs.

– Bulă, ce tot faci acolo?
– Nimic, Bubulino.
– Cum nimic? De o oră tot studiezi certificatul nostru de căsătorie.
– Da, căutam data de expirare…

BANC Bulă și certificatul de căsătorie

Călugărița tinerică

Bulă oprește mașina și ia o călugăriță tinerică și frumoasă, care făcea autostopul. Fascinat de aspectul fizic al călugăriței, Bulă o tot privește pe furiș.
– Bulă, văd că te frământă ceva. Ce s-a întâmplat?
– Mi-e rușine să îți spun.
– Nu fi timid! Am văzut și am auzit multe la viața mea. Îmi poți spune orice, nu mă supăr.
– Sincer să fiu, am visat mereu să sărut o călugăriță tinerică și frumoasă, așa, ca tine.
– Mda, să zicem că îți pot îndeplini visul, dar cu două condiții: să fii catolic și să nu ai pe nimeni.
– Păi sunt! Sunt și catolic și singur!
– Bine, Bulă. Oprește mașina!
Oprește Bulă mașina, călugărița se apleacă spre el și… VEZI AICI CONTINUAREA.

Iubitele lui Bulă

Bulă avea 3 iubite și nu știa cu care dintre ele să se însoare. Așa că a decis să-i dea fiecăreia câte 5.000 de euro, ca să vadă cum îi cheltuie fiecare.
Prima iese în oraș și se machiază de toți banii. Își ia haine noi, își schimbă coafura, îsi face manichiura, pedichiura, tot tacâmul și-i zice lui Bulă:
– Bulă, am cheltuit banii ca să fiu frumoasă pentru tine, pentru că te iubesc așa de mult.
A doua iubită a ieșit în oraș și a cumpărat crose noi de golf, un CD player, un televizor și o combină și i le-a dat lui Bulă.
– Am cumpărat aceste cadouri pentru tine, pentru că te iubesc așa de mult.
Cea de-a treia ia cei 5.000 de euro și-i investește în acțiuni, îsi dublează suma, returneaza cei 5.000 de euro lui Bulă și reinvestește restul. Și îi zice:
– Bulă, investesc restul banilor pentru… VEZI AICI CONTINUAREA.

Autorul recomandă:

BANCUL ZILEI | Traducere din limba spaniolă în română

Bancul de duminică | Dieta de slăbit Feng Shui

BANCUL ZILEI | De ce să nu ai încredere în sondajele electorale

BANCUL ZILEI | „Tu crezi că lumea nu își dă seama că ești escortă?”

BANC | Alintul lui Bulă

BANC | „Domnule Bulă, de ce circulați pe trotuar?”

Recomandarea video

Mediafax
Ce NU ai voie să faci de Sf. Andrei. Este mare păcat, în această zi URIAȘĂ de sărbătoare!
Digi24
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al lui Trump: Faceți bani, nu război!
Cancan.ro
Gabi Tamaș a sărit să-l bată pe Mihai Bendeac! Bodyguarzii au intervenit de urgență, ca să-l scape pe comediant
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Adevarul
Drumul regelui, construit în Munții Zarandului. Viața în satele arhaice, unde asfaltul ajunge pentru prima dată
Mediafax
Apele Române recomandă declararea stării de URGENȚĂ în Prahova: „Situația este CRITICĂ”
Click
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Digi24
Tanczos Barna, despre momentul când a fost înjunghiat: „Dumnezeu m-a trimis înapoi”. Ce a spus despre agresor și despăgubirile acordate
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather au făcut anunțul: Ce se întâmplă începând cu 11 decembrie, în București și în toată România
Ce se întâmplă doctore
O celebră influenceriță a murit în condiții suspecte la doar 39 de ani! Fugise din spital înainte de tragedie
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Descopera.ro
MIT sau ADEVĂR: Oamenii au NEVOIE de carne?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Descopera.ro
Cum au coexistat doi strămoși umani antici în aceeași zonă? O nouă cercetare încearcă să răspundă
CONTROVERSĂ Rusia vs. Ucraina, diplomație turbulentă și avertisment al istoriei recente. Moscova a încălcat Memorandumul de la Budapesta și Acordurile de la Minsk. „Slăbiciunea Europei, expusă dureros. SUA stabilește termenii negocierilor”
11:30
Rusia vs. Ucraina, diplomație turbulentă și avertisment al istoriei recente. Moscova a încălcat Memorandumul de la Budapesta și Acordurile de la Minsk. „Slăbiciunea Europei, expusă dureros. SUA stabilește termenii negocierilor”
EXTERNE Maia Sandu primește 20 de milioane de euro de la UE ca să se apere de Putin
11:22
Maia Sandu primește 20 de milioane de euro de la UE ca să se apere de Putin
ULTIMA ORĂ Zeci de mii de români din Prahova și Dâmbovița, fără apă potabilă. Oamenii se alimentează din cisterne. Primarul Câmpinei: „Să le explice doamna Buzoianu câmpinenilor de ce nu au apă. Să vină să vadă realitatea de la fața locului, nu din rapoarte frumos redactate!”
11:22
Zeci de mii de români din Prahova și Dâmbovița, fără apă potabilă. Oamenii se alimentează din cisterne. Primarul Câmpinei: „Să le explice doamna Buzoianu câmpinenilor de ce nu au apă. Să vină să vadă realitatea de la fața locului, nu din rapoarte frumos redactate!”
SPORT Marius Șumudică a făcut praf un jucător de la FCSB. „Du-te la palat, reziliază-ți contractul”
11:07
Marius Șumudică a făcut praf un jucător de la FCSB. „Du-te la palat, reziliază-ți contractul”
PODCAST ALTCEVA Lavinia Betea, mărturii despre „Machiavelli”, influentul sfătuitor al soților Ceaușescu: „Era un om inteligent, foarte cultivat”
11:02
Lavinia Betea, mărturii despre „Machiavelli”, influentul sfătuitor al soților Ceaușescu: „Era un om inteligent, foarte cultivat”

Cele mai noi