BANC | Doi bărbați stau într-un bar

11 sept. 2025, 09:16, Bancuri
Un nou banc aduce în atenție o discuție între doi bărbați, într-un bar. Dialogul stârnește chicoteli. Spor la râs!

Doi bărbați stau într-un bar. La un moment dat unul dintre ei strigă la celălalt:
– M-am culcat cu maică-ta! În bar se face brusc liniște și toate privirile se întorc către cei doi în așteptarea scandalului. Primul tip strigă din nou la celălalt:
– M-am culcat cu maică-ta!
Celălalt tip ridică privirea și răspunde:
– Du-te acasă, tată, ești beat!

Banc: Bunicuța cochetă care își „revendică” locul în autobuz

O bunicuță mică și cochetă urcă într-un autobuz aglomerat și se oprește în fața unei tinere care stătea jos. Ținându-se cu mâna de piept, ea spune:
– Dacă ai ști doar… ce am, mi-ai da locul tău.
Tânăra, simțind parcă suferința bătrânei, se ridică și îi cedează locul. Odată așezată, bătrâna o vede pe tânără cum scoate un evantai și începe să-și facă vânt.
– Dacă ai ști doar… ce am, mi-ai da și evantaiul ăla.
După 15 minute, bătrâna se ridică și strigă spre șofer:
– Vreau să cobor aici!
Șoferul îi răspunde că o va lăsa la următorul colț și că nu poate să oprească în trafic. Strângându-se cu mâna de piept, bătrâna îi spune:
– Dacă ai… vezi continuarea.

Țăranul și calul

Un țăran, într-o căruță, striga la calul lui, care mergea încet:
– Dii Murgule! Dii Florică! Dii Surule!
Un trecător se uită cu mirare la el și zice:
– Bade, dar dumneata n-ai decât un cal. De ce-l strigi… vezi AICI continuarea!

Porcul gurmand și Protecția Consumatorului

Un om merge cu porcul în târg să-l vândă.
– De vânzare porcul?
– De vânzare.
– Da’ ce porc bun! Ce-i dați să mănânce?
– Păi… resturi… ce rămâne de la noi dăm la porc.
– În cazul ăsta, dați-mi voie să mă legitimez. Sunt de la Protecția Consumatorului. Cum puteți să-i dați porcului să mănânce resturi? 3 sute de lei amendă!
A doua zi, iar vine omul cu porcul în târg.
– De vânzare porcul?
– De vânzare…
– Frumos porc! Ce-i dați să mănânce?
– Păi… pizza, cartofi prăjiți, cola… ce mâncăm noi îi dăm și lui.
– În acest caz, dați-mi voie să… vezi continuarea.

