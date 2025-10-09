Prima pagină » Bancuri » Bancul de joi | „Doctore, vreau să vă mulțumesc pentru medicamentul prescris”

Bancul de joi | „Doctore, vreau să vă mulțumesc pentru medicamentul prescris"

09 oct. 2025, 09:15, Bancuri
Bancul de joi aduce în atenție un dialog între un pacient și un doctor. Spor la râs!

– Doctore, vreau să vă mulțumesc pentru medicamentul prescris.
– Te-a ajutat, nu-i așa? Cât ai luat din el? Câte sticluțe?
– Niciuna. Unchiul meu a băut una și eu am moștenit o casă de toată frumusețea.

Pensionarul și băltoaca

După o ploaie serioasă, la intrarea unui bar, băltoacă mare. Un pensionar stătea lângă băltoacă cu undița în mână, mișcând cârligul în apă. Un domn care venea pe trotuar întreabă:
– Ce faci aici, tataie?
– Pescuiesc, răspunde pensionarul.
– Săracul, e dus cu pluta, gândește… vezi continuarea.

Ce erau Adam și Eva?

Un englez, un francez, un chinez și un român au o dispută în legătură cu naționalitatea lui Adam și Eva.

Englezul:
– Au fost cu siguranță englezi. Numai un gentleman adevărat poate oferi jumătate din singurul măr doamnei sale!

Francezul:
– Nu, ei au fost cu siguranță francezi – numai o franțuzoaică poate să se ofere pentru numai jumătate de măr!

Chinezul:
– Nu sunt de acord. Ei au fost cu siguranță chinezi deoarece numai unei perechi de chinezi le stă în putere să populeze în așa timp scurt tot Pământul!

Românul:
– Nu, domnilor, greșiți cu toții, ei… vezi continuarea.

Descoperirea din Egipt

În Egipt, arheologii au descoperit un mormânt nou. În el erau două sarcofage. Pe unul era o inscripție:
– „Aici odihnește cel mai faimos… vezi continuarea.

Sfințirea apartamentului

– Părinte, m-am mutat. Vii să îmi sfințești și mie apartamentul?
– E bloc vechi sau bloc nou?
– Ce contează?
– Contează. La bloc vechi e suficient un Tatăl Nostru. Însă, la astea noi… vezi continuarea.

