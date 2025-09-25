Bancul de joi | „Trebuie să lăsați zahărul, pastele și berea”

GÂNDUL.ro vă oferă bancul de joi pentru a începe ziua cu un zâmbet:

-Trebuie să lăsați zahărul, pastele făinoase și berea.

-Mulțumesc, domnule doctor!

-Nu sunt doctor. Sunt casierul și nu aveți suficienți bani pe card!

Să râdem în continuare: Norocul lui Bulă

Bulă este cel mai norocos om din lume. Câștigă la orice joc, fie loto, fie loz în plic, fie pariuri sportive. Sătul, merge la biserică și se roagă:

– Doamne, fă să mai câștige și alții și să pierd și eu măcar o dată!

Dumnezeu îl aude și-i spune că l-a ales pe el pentru că este un om bun la suflet, dar că-i va îndeplini dorința. Totuși, pentru că este singur pe lume, i-o dă de soție pe Miss India. Bulă nu are de ales, o ia cu el acasă, în speranța că aceasta îi va aduce totuși un mic ghinion. Trec câteva luni și, într-o seară, îi spune soției: – Continuarea AICI.

Proaspăt căsătorită, nevasta se plânge soțului

Proaspăt căsătorită, soția se plânge soțului:

– M-am săturat! Eu fac mâncare, eu spăl, eu calc, eu fac curat în casă. De parcă as fi o Cenușăreasă.

Soțul îi răspunde: – Continuarea AICI

„Bulă, vreau să divorțez și motivul este impotența ta”

Bulă și Bubulina mergeau cu mașina prin serpentine. La un moment dat, Bubulina îi spune soțului ei:

– Bulă, vreau să divorțez și motivul este impotența ta.

El nu scoate niciun cuvânt. Foarte calm, mărește viteza. – Continuarea AICI

Bulă, Dunărea și Mississippi

– Bulă, care fluviu este mai lung: Dunărea sau Mississippi?

– Mississipi, doamna profesoară. – Continuarea AICI

„Iubitule, am slăbit 3 kilograme!”

– Iubitule, am slăbit 3 kilograme.

– Din cât? – Continuarea AICI

Citește și alte bancuri: