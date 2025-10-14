Prima pagină » Bancuri » Bancul de marți | Cum o cheamă pe nevasta gâscanului?

Bancul de marți | Cum o cheamă pe nevasta gâscanului?

14 oct. 2025, 08:53, Bancuri
Gândul.ro îți aduce un zâmbet pe chip cu bancul de marți. Tu știi cum o cheamă pe nevasta gâscanului? Vezi mai jos!

– Cum o cheamă pe nevasta gâscanului?
– Lady Ga-ga…

Mesajele gravate pe interiorul verighetelor

Când ne-am căsătorit, am stabilit împreună cu soția să ne gravăm pe interiorul verighetelor câte un mesaj simbolic, unul celuilalt.

Trebuia să fie o surpriză și niciunul dintre noi să nu divulge mesajul pe care urma să-l scriem. Eu, îndrăgostit până peste cap, am gravat frumos… vezi continuarea.

Mirele și preotul șpăgar

Cu o zi înaintea nunții, mirele îl abordează discret pe preotul care urma să oficieze slujba:
– Uite, părinte, hai să ne înțelegem. Îți dau 100 de lei dacă schimbi puțin jurămintele.
Aș aprecia foarte mult dacă atunci când ajungi la partea aia în care trebuie să jur că o să o iubesc, respect și că o să îi fiu devotat pentru tor restul vieții, nu o mai zici.
Treci și dumneata peste.
Mirele îi pasează preotului banii și pleacă bucuros că a rezolvat o problemă.
În ziua nunții, când vine momentul pentru jurământul mirelui, preotul se uită în ochii bărbatului și spune:
– Juri să te târăști la picioarele ei, să îi asculți fiecare poruncă și fiecare dorință, să îi servești micul dejun în pat în fiecare dimineață, să îi servești micul dejun în pat în fiecare dimineață de acum înainte și până când moartea vă va despărți, și juri în fața Domnului și în fața soției tale că nu te vei uita niciodată la altă femeie, atât cât veți fi în viață?
Tânărul mire se albește… vezi continuarea.

