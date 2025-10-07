Prima pagină » Bancuri » Bancul de marți | La spitalul de psihiatrie

07 oct. 2025, 07:23, Bancuri
Bancul de marți aduce în atenție un dialog la spitalul de psihiatrie. Spor la râs!

La spitalul de psihiatrie:
– Numele?
– Henri Coandă.
– Ooo! Bine ați venit. Sunt mulți inventatori la noi.
– Dar eu nu sunt inventatorul, sunt aeroportul!

Dumnezeu și milionul de euro

Doi oameni se rugau în biserică.
Primul:
-Dă-mi, Doamne, 1 milion de euro să-mi dezvolt afacerea și să-mi mulțumesc familia.
Al doilea:
-Dă-mi, Doamne, 100 de lei să-mi hrănesc familia.
După un timp, primul îi… vezi continuarea.

Ce erau Adam și Eva, de fapt

Un englez, un francez, un chinez și un român au o dispută în legătură cu naționalitatea lui Adam și Eva.

Englezul:
– Au fost cu siguranță englezi. Numai un gentleman adevărat poate oferi jumătate din singurul măr doamnei sale!

Francezul:
– Nu, ei au fost cu siguranță francezi – numai o franțuzoaică poate să se ofere pentru numai jumătate de măr!

Chinezul:
– Nu sunt de acord. Ei au… vezi continuarea.

Bulă și cele 3 obiceiuri post-conjugale

După noaptea nunții, Bulă îi spune proaspetei lui soții:
– Bubulino, eu am trei obiceiuri la care nu voi renunța pentru nimic in lume!
– Ok, Bulă. Care sunt?
– În fiecare seară de joi, mă duc să văd meciul cu băieții, că joacă FCSB în Europa League. Nu contează, ninge, plouă, eu mă duc să văd meciul. Ai înțeles?
– Am înțeles, Bulă!
– În fiecare vineri seară, eu joc poker cu băieții! Nu mă interesează că este sărbătoare, că avem invitați, eu sunt cu băieții la poker! Ai înțeles?
– Am înțeles!
– Și al treilea. În fiecare duminică dimineață, mă duc cu băieții la pescuit! Nu mă interesează că… vezi continuarea.

