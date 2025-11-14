Bancul de vineri | Anunțuri românești... mama ei de gramatică

Bancul de vineri aduce în atenție un dialog haios legat de gramatică. Spor la râs!
Anunțuri românești… mama ei de gramatică!
– Căutăm un om să aibă grijă de un lot de vaci care nu fumează.
– Căutăm femeie la fetiță în vârstă și nefumătoare.
– Vând câine: mănâncă orice și îi plac foarte mult copiii.
– Vând voal pentru mirese cu găurele mici.
– Castron pe placul oricărei gospodine cu fund rotund pentru batere eficientă.
– Avem ciorapi de femei lungi.
– Servim cu frișcă clientela bine bătută.
– Vând mașină de cusut mână și picior.
– Confecționăm genți din pielea clientului.
Din cauza crizei economice și a treburilor neterminate la serviciu, Bulă nu reușește să își mai ia concediu. Supărat și conștient că soția lui, care a prins un bilet de vacanță la mare, nu va fi cuminte, Bulă îi spune:
– Gata, asta e, mi-am luat-o! Îți dau voie să mă înșeli, dar numai de două ori!
După două săptămâni vine nevastă-sa de la mare, bronzată, relaxată și toată un zâmbet, la care Bulă o întreabă:
– Spune, sincer, de… vezi continuarea.
Un bărbat de vârsta a doua a mers la amanta sa. În scara, unde locuia respectiva vede următorul anunt: „Liftul nu functionează”.
Amanta locuia la etajul 15, dar omul, dornic de a trăi clipe frumoase, și-a zis:
„Mare lucru, pe aripile dragostei ajung și pe Lună!”.
Până la etajul 3 a urcat din fugă.
Pe la etajul 6 deja mergea la pas greoi.
La etajul 8 a… vezi continuarea.
Un țăran, într-o căruță, striga la calul lui, care mergea încet:
– Dii Murgule! Dii Florică! Dii Surule!
Un trecător se uită cu mirare la el și zice:
– Bade, dar dumneata n-ai decât un cal. De ce-l strigi… vezi continuarea.
