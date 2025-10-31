Prima pagină » Bancuri » BANCUL ZILEI | „Bulă, de ce te-ai trezit așa de speriat?”

BANCUL ZILEI | „Bulă, de ce te-ai trezit așa de speriat?”

31 oct. 2025, 12:03, Bancuri
Bancul zilei include familia lui Bulă, deci și pe Bubulina. De fapt, este un dialog între cei doi… după ce stâlpul familiei a visat urât!

– Bulă, de ce te-ai trezit așa de speriat?
– Am avut un coșmar teribil, Bubulino.
– Ce ai visat?
– Am visat că s-a dat o nouă lege, potrivit căreia în baruri se intră doar în ordine alfabetică și că pe mine mă chema Zamfir.

