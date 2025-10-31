BANCUL ZILEI | „Bulă, de ce te-ai trezit așa de speriat?”

Bancul zilei include familia lui Bulă, deci și pe Bubulina. De fapt, este un dialog între cei doi… după ce stâlpul familiei a visat urât!
– Bulă, de ce te-ai trezit așa de speriat?
– Am avut un coșmar teribil, Bubulino.
– Ce ai visat?
– Am visat că s-a dat o nouă lege, potrivit căreia în baruri se intră doar în ordine alfabetică și că pe mine mă chema Zamfir.
Un turist își petrece vacanța în India, împreună cu frumoasa lui fiică de 18 ani. Un maharajah foarte bogat se îndrăgostește de ea.
– Dacă îmi vei da fiica de soție, îi spuse el tatălui, îți voi da greutatea ei în aur.
– Peste o lună… vezi continuarea.
Când ne-am căsătorit, am stabilit împreună cu soția să ne gravăm pe interiorul verighetelor câte un mesaj simbolic, unul celuilalt.
Trebuia să fie o surpriză și niciunul dintre noi să nu divulge mesajul pe care urma să-l scriem.
Eu, îndrăgostit… vezi continuarea.
Un bătrân cumpără o fântână de la un preot isteț. A doua zi, bătrânul, în drum spre magazin, întâlnește preotul cel isteț. Acesta îi spune bătrânului, privindul- ca pe o victimă:
– Ți-am vândut fântâna, dar nu și apa. Dacă folosești apa, va trebuie să plătești pentru ea!
Bătrânul rămâne perplex câteva momente, privind în gol. Apoi, el spune:
– Plănuiam să… vezi continuarea aici.
O femeie la vreo 30 de ani, după ce și-a rezolvat treburile în capitala de județ, voia să ajungă acum acasă și nu mai avea bani. Se apropie de un taximetrist și îi spune:
– Uite, tre’ s-ajung și eu în Trescovenii de Sus, dar nu am bani… Cum ajungem acolo ne socotim noi.
– Bine, las’ că ne socotim noi pe drum! zice taximetristul.
După vreo oră, oprește taximetristul pe un câmp, ia o pătura din portbagaj si o așterne pe lucernă. Femeia, îngrijorată, îi zice:
– Vai, dar nu pot… vezi continuarea aici.
