Apa din Puț – Sigură sau Risc? (P)

Ai forat un puț nou și primul jet de apă iese limpede, rece. Pare perfectă, dar oare e și sigură? Calitatea apei dintr-un puț forat ține direct de sănătatea familiei tale, mai ales în zone rurale unde nitrații din îngrășăminte sau bacteriile din sol pot ajunge rapid în pahar. În România, unde secetele din 2025 au crescut dependența de surse proprii, un test bine făcut face diferența între o investiție câștigătoare și riscuri ascunse.

Adâncimea schimbă totul

Puțurile superficiale, sub 30 de metri, sunt vulnerabile: apa din straturile de suprafață absoarbe poluări din agricultură, gropi de gunoi sau ape de ploaie acide. Nitrații pot depăși 50 mg/l – limita legală din HG 958/2006 –, cauzând probleme la copii. În schimb, forajele profunde (40-250 metri) accesează acvifere izolate, filtrate natural prin roci. Aici, calitatea e superioară: mai puțini contaminanți, debit stabil chiar în secetă. Specialiștii recomandă minim 50 metri în câmpii, mai mult în munți. O analiză geologică inițială, gratuită la firme de foraje puțuri, evită greșeli scumpe

Teste esențiale – nu sări peste ele

La instalare și anual, verifică:

Microbiologie: Bacterii coliforme (trebuie zero) – infecții evitate.

Chimie: Nitrați

Fizico-chimice: Turbiditate sub 1 NTU, fără pesticide.

Unde testezi, rapid și ieftin

DSP local: Recoltare gratuită, analize 60 lei microbiologie + 10 lei chimie. Rezultate în 3 zile.

Laboratoare private: pachet complet 250-450 lei, cu recoltare la domiciliu (+80 lei). Acreditate MS, perfecte pentru buletin de calitate.

Sfaturi rapide pentru apă premium

Instalează filtre UV (de la 1.000 lei) dacă nitrații sunt ridicați. Dezinfectează anual cu clor. Monitorizează cu benzi teste ieftine (20 lei/set). Firme specializate în foraje puțuri includ deseori primul test gratuit.

Apa bună înseamnă familie sănătoasă, legume crescute natural și facturi zero la apă îmbuteliată

