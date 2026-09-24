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Carmistin The Food Company crește producția de alimente organice, prin deschiderea unei noi ferme de pui de carne BIO, la Săhăteni

Carmistin The Food Company crește producția de alimente organice, prin deschiderea unei noi ferme de pui de carne BIO, la Săhăteni
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Carmistin The Food Company deschide cea de-a treia fermă de pui de carne BIO, continuând investițiile în dezvoltarea segmentului de alimente organice și a producției proprii în categoria premium. Noua fermă, situată în comuna Săhăteni, județul Buzău, este compusă din 12 adăposturi mobile, amplasate în mijlocul naturii. Sistemul permite păsărilor accesul la exterior aproape întreaga zi, asigurând condițiile specifice agriculturii ecologice.

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Deschiderea noii ferme marchează o nouă etapă în strategia anunțată de companie încă din 2023, odată cu inaugurarea, în comuna Leleasca, județul Olt, a primei ferme de pui BIO din România. Producția de pui de carne BIO este integrată în modelul de business Carmistin, compania controlând toate etapele esențiale ale lanțului de producție: de la terenurile cultivate în sistem ecologic până la producția, în fabrica proprie, a furajelor BIO.

Un astfel de produs premium se diferențiază și prin alte câteva caracteristici: păsările beneficiază de o densitate redusă de populare, materiile prime nu sunt modificate genetic, iar în procesul de creștere nu sunt utilizate antibiotice sau adaosuri de sinteză. Păsările cresc lent, în condiții naturale, iar vârsta minimă de sacrificare este de 71 zile.

„Investițiile Grupului Carmistin în producția BIO vin într-un context în care consumatorii sunt tot mai informați și mai atenți la originea alimentelor și la modul în care acestea sunt produse. Oamenii caută hrană de bună calitate, cât mai puțin procesată, provenită de la producători preocupați de modul în care produc hrana și de bunăstarea animalelor. Dezvoltarea segmentului BIO La Provincia răspunde acestei schimbări a comportamentului de consum, iar noua fermă de la Săhăteni este încă un pas în această direcție și în dezvoltarea pe termen lung a producției de alimente organice”, declară Andrei Brumaru, CEO Carmistin The Food Company.

Alături de Pui BIO, portofoliul La Provincia include și Ouă BIO, provenite de la păsări crescute cu acces în aer liber și hrănite exclusiv cu furaje obținute din agricultură ecologică proprie.

Compania va continua dezvoltarea categoriei de alimente organice, prin extinderea progresivă a producției de pui și ouă. Despre Carmistin The Food Company În urma investițiilor realizate în ultimii ani, Carmistin The Food Company, cu La Provincia drept principal brand pe piața locală și cu o prezență externă în peste 40 de țări, și-a consolidat poziția de lider național în sectorul avicol. În 2025, Grupul a atins un nivel record al producției de carne de pui, de 120.000 tone, iar pentru acest an estimează o producție totală de 150.000 tone.

Carmistin este, de asemenea, cel mai mare producător de furaje din România, cu o capacitate actuală de peste 735.000 tone anual și cu obiectivul de a ajunge la o producție anuală de un milion tone până în 2030. La nivel financiar, Grupul Carmistin ocupă, pentru al treilea an consecutiv, prima poziție în categoria sa de business, cu o cifră de afaceri consolidată de 2,1 miliarde lei, la nivelul anului 2025. Cu capital 100% românesc și o experiență de peste două decenii, Grupul reunește peste 50 companii active în producția de carne de pasăre și ouă, cultivarea cerealelor, precum și în creșterea porcilor și bovinelor. Carmistin este singurul producător local de pui 100% organic.

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