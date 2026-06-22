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Ce înseamnă înregistrarea sistematică a proprietăților. Unde verific când se face cadastru gratuit

Ce înseamnă înregistrarea sistematică a proprietăților. Unde verific când se face cadastru gratuit
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Înregistrarea sistematică a proprietăților este procesul prin care imobilele sunt identificate, măsurate și înscrise gratuit în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Lucrările se desfășoară, gratuit pentru cetățeni, la nivelul întregii unități administrativ-teritoriale sau al sectoarelor cadastrale, prin programele derulate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

Finanțarea este asigurată din veniturile proprii ale ANCPI, prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF), din fonduri europene nerambursabile, precum și din bugetele autorităților administrației publice locale.

Unde pot afla cetățenii informații despre lucrările de cadastru gratuit?

Proprietarii din localitățile în care se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică a proprietăților pot obține informații despre desfășurarea lucrărilor, etapele procesului, precum și despre drepturile și obligațiile care le revin pe parcursul acestuia, din următoarele surse:

Punctele de informare funcționează atât în perioada derulării lucrărilor din teren, cât și în perioada publicării documentelor tehnice ale cadastrului. În cadrul acestora, cetățenii pot primi informații despre calendarul activităților, documentele necesare și pașii care trebuie urmați pe durata lucrărilor.

Care sunt principalele etape ale procesului?

Etapele lucrărilor sunt prezentate cetățenilor în cadrul întâlnirilor și activităților de informare organizate la nivel local.

Procesul include colectarea informațiilor despre imobile, realizarea măsurătorilor cadastrale, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului și publicarea acestora pentru verificare. Pe parcursul lucrărilor, cetățenii sunt informați cu privire la rolul pe care îl au și la modul în care pot contribui la realizarea unei evidențe corecte a proprietăților.

Rolul autorităților și al instituțiilor publice

Lucrările de înregistrare sistematică se desfășoară cu sprijinul și colaborarea autorităților administrației publice locale, precum și al altor instituții și autorități publice.

Acestea pun la dispoziția echipelor care realizează lucrările de înregistrare sistematică inclusiv copii ale documentelor referitoare la imobile aflate în evidențele proprii. Informațiile și documentele disponibile în arhive sunt utilizate împreună cu datele colectate din teren pentru întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului.

Când este necesară legalizarea actelor de proprietate?

Un aspect important pentru cetățeni este faptul că obligația legalizării actelor de proprietate există doar în situația în care acestea nu se regăsesc în arhivele instituțiilor competente.

Dacă documentele există deja în evidențele unor instituții precum primăria, oficiul de cadastru și publicitate imobiliară (OCPI), Agenția Domeniilor Statului (ADS) sau ale altor autorități, acestea pot fi puse la dispoziția prestatorului lucrărilor de înregistrare sistematică de către instituțiile respective.

Astfel, cetățenii au obligația legalizării actelor de proprietate doar în situația în care acestea nu există deja în arhivele instituțiilor competente.

ANCPI derulează Faza II a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027. Proiectul este fazat, continuând investițiile demarate inițial prin Programul Operațional Regional (POR) 2014–2020. Lucrările sunt gratuite pentru deținători și vizează înregistrarea imobilelor (case și terenuri) din 660 de comune, cu o suprafață estimată de peste 5,7 milioane de hectare.

Află mai multe informații pe: https://www.ancpi.ro/pnccf/stadiu-lucrarilor.html.

FĂ PASUL CEL MARE CĂTRE ÎNREGISTRARE!

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Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF).

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