AUR susține că se încearcă inducerea în eroare a opiniei publice prin afirmația că formațiunea ar fi votat „cot la cot cu PSD” pentru Guvernul Veștea

Reprezentanții AUR susțin că s-ar încerca crearea unei percepții false în rândul opiniei publice. Ei fac referire la afirmația că formațiunea ar fi votat „cot la cot cu PSD” pentru Guvernul Veștea. În această seară va avea loc votul de învestitură al noului guvern. Învestirea Guvernului depinde de votul final din plenul reunit al Parlamentului. Pentru ca guvernul nou să fie instalat, Veștea necesită minimum 233 de voturi.

Alianța pentru Unirea Românilor susține că a obținut prelungirea duratei audierilor miniștrilor în Birourile Permanente Reunite. Formațiunea afirmă că acestea vor fi mai ample decât varianta inițială propusă. Reprezentanții partidului resping ideea că ar fi votat alături de PSD pentru guvernul Veștea. Ei precizează că a fost stabilită doar procedura parlamentară pentru audierea miniștrilor.

Ce transmite Alianța pentru Unirea Românilor

Partidul condus de George Simion precizează că solicitarea de transparență și control parlamentar nu reprezintă un sprijin pentru guvern. Formațiunea își menține poziția și afirmă că nu va vota Guvernul Adrian Veștea. Partidul precizează că nu va susține politicile actuale ale guvernării.

„Victorie AUR în BPR: audierile miniștrilor nu vor mai fi un simulacru și vor dura de trei ori mai mult decât durata propusă inițial. Se încearcă inducerea în eroare a opiniei publice prin afirmația că AUR ar fi votat „cot la cot cu PSD” pentru Guvernul Veștea. Realitatea este simplă: în Birourile Permanente Reunite s-a votat procedura parlamentară privind audierea miniștrilor propuși. AUR a susținut ca audierile să beneficieze de un timp suficient, astfel încât fiecare ministru să poată fi verificat în mod serios, nu validat pe bandă rulantă.” scrie în postare.

Poziția formațiunii politice „nu s-a schimbat”

„A cere transparență și control parlamentar nu înseamnă susținerea guvernului. Poziția AUR este aceeași și nu s-a schimbat: nu vom vota Guvernul Veștea și nu vom gira continuarea politicilor care au adus România în criza de astăzi. Cei care confundă controlul parlamentar cu susținerea politică fie nu înțeleg procedurile parlamentare, fie încearcă să manipuleze opinia publică.” se arată în postarea partidului pe Facebook.

Ce solicită George Simion?

De asemenea, George Simion a anunțat în această după-amiază că parlamentarii facțiunii politice nu vor vota Guvernul Veștea. Votul în plen este programat pentru ora 21.30. Fără sprijinul facțiunii lui George Simion, Cabinetul Veștea nu ar atinge pragul de 233 de voturi necesare. George Simion le cere lui Adrian Veștea și președintelui Nicușor Dan să clarifice public dacă acceptă sau nu voturile AUR.

De câte voturi depinde învestirea Guvernului Veștea?

Chiar cu sprijinul PSD, al unor liberali și al minorităților, Guvernul Veștea ar depinde în continuare de voturile din partea Alianței pentru Unirea Românilor. Estimările arată că ar fi necesare între 16 și 25 de voturi din partea partidului condus de George Simion. Petrișor Peiu a anunțat că formațiunea nu va susține cabinetul. Surse politice indică totuși negocieri separate pentru obținerea unor voturi suplimentare.

Adrian Veștea are nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru a fi învestit în funcție. Premierul desemnat a depus deja în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor propuși. După obținerea votului de încredere, guvernul poate fi instalat oficial. Programul prevede stabilizarea finanțelor publice, reforme administrative și măsuri pentru stimularea economiei și creșterea competitivității.

Vă reamintim că, ieri, PSD a anunțat că a decis în unanimitate să susțină noul guvern în Parlament. De asemenea, a fost stabilită și lista de miniștri care poate fi consultată.

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