Ce se întâmplă dacă limitele proprietății sunt contestate de vecini

În procesul de înregistrare sistematică a proprietăților, pot apărea situații în care limitele unui imobil sunt contestate de vecini. Astfel de cazuri nu sunt neobișnuite, mai ales în contextul existenței unor neconcordanțe între suprafețele din actele de proprietate și situația identificată în teren sau în lipsa unor delimitări clare a imobilelor.

Lucrările de înregistrare sistematică sunt concepute astfel încât aceste situații să fie identificate și analizate în mod obiectiv, înainte ca informațiile să fie înscrise în noile cărți funciare.

În etapa de realizare a interviurilor la teren, specialiștii desemnați de prestator identifică limitele proprietăților și efectuează măsurători topografice, atât a imobilelor împrejmuite, clar delimitate de cele învecinate, prin elemente stabile în timp, precum garduri, drumuri, cursuri de ape etc, cât și a imobilelor neîmprejmuite, în cazul cărora limitele sunt indicate de către deţinători.

Delimitarea imobilelor se face în prezenţa deţinătorilor acestora, iar în cazul în care deținătorii nu se prezintă, reprezentanții prestatorului, împreună cu reprezentantul primăriei, identifică aceste limite pe baza actelor de proprietate precum și în baza altor informații existente în arhiva oficiului teritorial sau a primăriei.

În cazul în care se constată diferenţe între informațiile existente şi situaţia identificată în teren, reprezentarea grafică a imobilelor înregistrate anterior în planul cadastral sau topografic se modifică, conform situaţiei identificate, ca urmare a măsurătorilor efectuate.

Documentele tehnice ale cadastrului sunt afișate la sediul primăriei sau într-un alt loc pus la dispoziție de către primar, precum și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) timp de 60 de zile. În perioada de afișare publică a documentelor tehnice ale cadastrului, deținătorii pot verifica modul în care sunt reprezentate imobilele lor și pot semnala, prin depunerea de cereri de rectificare, eventualele neconcordanțe, inclusiv cele legate de limitele acestora.

Contestațiile formulate sunt analizate conform procedurilor legale, iar acolo unde este necesar, documentele tehnice cadastrale sunt corectate înainte de finalizarea lucrărilor, respectiv anterior deschiderii noilor cărți funciare.

Prin parcurgerea acestor etape, lucrările de înregistrare sistematică contribuie la clarificarea limitelor proprietăților și la realizarea unei evidențe unitare și corecte. Rezultatul este o reprezentare a imobilelor în planul cadastral și în cartea funciară conform situaţiei tehnice identificată în urma măsurătorilor efectuate, cu suprafeţele și amplasamentele stabilite, delimitate și actualizate în urma soluţionării cererilor de rectificare.

Lucrările de înregistrare sistematică sunt realizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), inclusiv prin Proiectul major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027. Proiectul este fazat, continuând investițiile demarate prin Programul Operațional Regional (POR) 2014–2020 și vizează înregistrarea gratuită a proprietăților din 660 de comune, însumând peste 5,7 milioane de hectare.

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF).