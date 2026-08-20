Comunicat | Allianz-Țiriac: Oamenii vor să protejeze în primul rând sănătatea și familia, dar cei mai mulți au doar asigurări obligatorii

Allianz-Țiriac: Oamenii vor să protejeze în primul rând sănătatea și familia, dar cei mai mulți au doar asigurări obligatorii. Numai 10% au acces imediat la banii de care ar avea nevoie într-o urgență.

Sănătatea și familia sunt primele pe care românii vor să le protejeze, dar o urgență i-ar găsi pe cei mai mulți fără banii de care cred că ar avea nevoie ca să se descurce. 45% estimează că le-ar trebui cel puțin 20.000 de lei pentru a face față unui accident, unei boli sau unei alte situații neprevăzute, însă 51% spun că ar avea imediat la dispoziție mai puțin de un sfert din această sumă. Doar 10% ar putea acoperi integral suma de care cred că ar fi nevoie, arată un studiu realizat la inițiativa Allianz-Țiriac, prin Centrul de Sociologie Urbană și Regională (CURS), pe un eșantion de 1.218 respondenți din toată țara.

Diferența este cu atât mai mare cu cât oamenii știu foarte clar ce este important pentru ei. 61% dintre români spun că sănătatea lor sau a familiei este unul dintre cele mai importante lucruri pe care vor să le protejeze prin asigurări. Urmează viața lor sau a celor dragi (56%), veniturile și stabilitatea financiară a familiei (44%) și abia apoi locuința (39%) și mașina (33%).

Românii vor mai multă protecție, dar se bazează tot pe polițele obligatorii

În realitate însă, protecția pe care o au este încă limitată. 48% spun că au doar asigurări obligatorii, auto, de locuință sau de viață atașată unui credit, iar 13% nu au nicio asigurare. Numai 15% spun că au un plan care îi protejează pe ei și pe cei dragi în fața mai multor tipuri de riscuri. Diferența se vede și în piață: aproape 6 milioane de polițe obligatorii auto și 2,4 milioane de polițe obligatorii de locuință, față de aproape 2,3 milioane de contracte de asigurări de viață și numai aproximativ 279.000 de asigurări de sănătate, potrivit celor mai recente date ale Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

Pentru mulți, perspectiva asupra protecției se schimbă abia după o experiență dificilă. Aproape jumătate dintre participanții la studiul Allianz-Țiriac spun că o problemă de sănătate trăită personal, în familie sau în cercul apropiat i-a făcut să se gândească mai serios la nevoia de protecție. Pentru 27% momentul a fost un accident, pentru 23% o intervenție chirurgicală de urgență, iar pentru 22% un deces în familie.

„Oamenii știu ce este important pentru ei și ce vor să protejeze: sănătatea, familia și stabilitatea celor dragi. Problema apare atunci când se întâmplă ceva neprevăzut și vedem cât de mare poate fi diferența dintre banii de care avem nevoie și cei pe care îi avem la dispoziție. Protecția se construiește înainte să avem nevoie de ea și nu înseamnă doar să trecem mai ușor printr-o situație dificilă, ci și să le oferim celor apropiați mai multă siguranță pe termen lung. O asigurare nu elimină riscurile, dar poate împiedica un eveniment greu să devină și o problemă financiară pentru familie”, spune Virgil Șoncutean, CEO Allianz-Țiriac Asigurări.

O urgență poate costa zeci de mii de lei pe care familia nu îi are

Miza este cu atât mai mare cu cât o astfel de situație poate avea de multe ori un cost greu de acoperit din bugetul familiei. 45% dintre români estimează că ar avea nevoie de cel puțin 20.000 de lei pentru a face față unui accident, unei boli sau unei alte urgențe, 9% calculând necesarul la peste 100.000 de lei. Deficitul efectiv de protecție al unei familii din România depășește, în medie, 165.000 de lei, bani de care o familie ar avea nevoie, peste resursele financiare disponibile, pentru a face față unei situații grave, potrivit datelor Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR).

Pentru multe familii, dificultatea nu este doar cuantumul sumei, ci și cât de repede poate fi accesată. 51% dintre respondenții la studiul Allianz-Țiriac spun că ar avea imediat la dispoziție cel mult un sfert din necesarul estimat, iar numai 10% ar putea acoperi întreaga sumă. Pentru jumătate dintre români, o urgență poate începe cu un gol financiar important. Iar când banii proprii nu ajung, soluția este adesea tot una care pune presiune pe resursele familiei. 26% spun că s-ar baza pe economiile existente, chiar dacă acestea ar acoperi doar o parte din necesar, 22% ar cere sprijin familiei sau prietenilor, iar 18% ar lua un credit bancar.

Economiile se construiesc în ani, dar riscurile nu așteaptă

Doar 8% spun că s-ar baza pe o asigurare, deși o astfel de formă de protecție oferă acces imediat la banii necesari într-o situație de urgență, față de economisirea care poate dura ani. 67% estimează că le-ar trebui cel puțin trei ani pentru a strânge banii de care cred că ar avea nevoie, iar în acest context, 46% spun că ar prefera să plătească lunar sau trimestrial o sumă mai mică pentru o asigurare care să le dea acces la întreaga sumă acoperită dacă apare un risc, față de 33% care ar prefera să economisească și 21% care ar apela la un împrumut.

Studiul Allianz-Țiriac a fost desfășurat în martie 2026, la nivel național, pe un eșantion total de 1218 respondenți, reprezentativ la nivel național pentru populația adultă rezidentă din România, prin metoda CAWI (Computer Assisted Web Interviewing), cu o marjă maximă de eroare de +/-2,8%, la un nivel de încredere de 95%