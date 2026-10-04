Incendiu puternic de vegetație în Dâmbovița. A fost emis un mesaj RO-Alert

Un incendiu a izbucnit în această după-amiază în localitatea Bălteni, județul Dâmbovița. Focul s-a extins pe aproximativ 1.000 de metri pătrați, iar cantitatea mare de fum a determinat autoritățile să emită un mesaj RO-Alert pentru populația din zonă. Pompierii încă se luptă cu flăcările.

Pompierii au fost chemați să stingă incendiul din Bălțeni izbucnit în jurul orei 13:00

ISU Dâmbovița a anunțat că pompierii au fost chemați, în jurul orei 12:54, ca să stingă un incendiu izbucnit în localitatea Bălteni. Focul a cuprins deșeuri menajere, mase plastice și vegetație uscată, pe o suprafață de aproximativ 1.000 de metri pătrați. Pompierii au ajuns în scurt timp și încearcă și acum să stingă incendiul și să împiedice extinderea focului.

„În jurul orei 12:54 pompierii dâmbovițeni au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu produs în localitatea Bălteni. Incendiul se manifestă la deșeuri menajere, mase plastice și vegetație uscată, fiind afectată pe o suprafață de aproximativ 1.000 de metri pătrați. Se acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului’, a transmis ISU Dâmbovița.

Trei autospeciale au fost trimise la fața locului

La fața locului au fost trimise trei autospeciale de stingere cu apă și spumă. Pompierii încearcă să localizeze și să lichideze incendiul. Fumul degajat în urma arderii este în cantitate mare, motiv pentru care autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din zonă.

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Cetățenilor li se recomandă să rămână în case, să închidă geamurile și să evite expunerea la fumul dens. Autoritățile nu au precizat, până la acest moment, cauza izbucnirii focului și nici dacă au fost înregistrate victime sau pagube la construcții.