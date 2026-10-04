Marian Predică a murit la 47 de ani, după ce i s-a făcut rău pe teren. Fotbalistul juca la echipa Real Bradu din Liga a V-a

Fotbalistul Marian Predică a murit la 47 de ani, informează epitesti.ro. Sportivul a făcut infarct după ce a ieșit de pe teren.

Marian Predică a murit duminică, după ce i s-a făcut rău în timpul unui meci de fotbal.

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Marian Predică era jucător al echipei Real Bradu, care evoluează în Liga a V-a.

Real Bradu avea programat astăzi un meci în deplasare, la AS Unirea Tricolor Șerbănești, în comuna Suseni, județul Argeș.

Potrivit informațiilor obținute de presa locală, Marian Predică s-ar fi simțit rău înaintea meciului, dar ar fi insistat să joace.

În timpul jocului, fotbalistului i s-a făcut iar rău și a ieșit de pe teren. Ulterior, și-ar fi revenit și s-ar fi așezat în tribună pentru a urmări meciul. La câteva minute după ce s-a așezat în tribună, Marian Predică ar fi suferit un infarct.

Cei aflați în zonă ar fi încercat să îi acorde primul ajutor, fără succes.

Marian Predică avea 47 de ani.