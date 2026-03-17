Comunicat de presă | CAIR cere Guvernului consultări cu antreprenorii români după concluziile studiului OCDE

17 mart. 2026, 12:15, Comunicate de presă
CAIR cere Guvernului consultări cu antreprenorii români după concluziile studiului OCDE: este necesară schimbarea modelului economic pentru a relansa productivitatea

Confederația Antreprenorilor și Investitorilor din România (CAIR) avertizează că principalele concluzii ale Studiului Economic 2026 pentru România realizat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) confirmă presiunile tot mai mari asupra competitivității economiei românești și necesitatea unei schimbări accelerate de model economic pentru a relansa productivitatea.

Semnalul transmis de raport este clar: România nu mai poate conta exclusiv pe modelul de creștere bazat pe recuperarea decalajelor și pe consum, iar viitorul depinde de politici publice și investiții orientate spre productivitate, inovare și valoare adăugată mai mare.

CAIR, organizație care reunește patru sectoare economice majore și companii ce contribuie cu aproximativ 13% la PIB-ul României, consideră că analiza OCDE confirmă provocările structurale cu care se confruntă economia națională, în special în ceea ce privește evoluția costurilor salariale în raport cu productivitatea și deficitul de forță de muncă.

Potrivit raportului, dinamica salariilor a depășit în ultimii ani ritmul de creștere al productivității, ceea ce poate afecta competitivitatea economiei, în timp ce presiunile demografice și participarea redusă pe piața muncii limitează potențialul de dezvoltare.

În acest context, subliniem că mediul de afaceri are un rol esențial în tranziția către un model economic bazat pe inovare, investiții și valoare adăugată mai mare, capabil să susțină creșteri salariale sustenabile și să consolideze competitivitatea companiilor românești.

„ OCDE confirmă una dintre marile provocări ale economiei românești: diferența dintre dinamica salariilor și cea a productivității. Pentru mediul de afaceri, soluția este clară – investiții în tehnologie, inovare și capital uman, dar și politici publice care să stimuleze competitivitatea și să extindă baza de forță de muncă activă. CAIR cere Guvernului consultări cu antreprenorii români după concluziile studiului OCDE, care arată necesitatea schimbării modelului economic pentru a relansa productivitatea. Federațiile, patronatele și companiile reprezentate de CAIR sunt pregătite să contribuie activ la acest efort. Confederația noastră salută intenția OCDE de a transmite României invitația de aderare în luna iunie”, a declarat președintele Confederației Antreprenorilor și Investitorilor din România, dr. ing. Cristian Romeo Erbașu.

Sectoarele economice reunite în cadrul CAIR au capacitatea de a genera investiții, de a crea locuri de muncă și de a contribui la creșterea productivității, însă acest proces trebuie susținut de politici publice predictibile, de reducerea birocrației și de accelerarea reformelor structurale.

Totodată, considerăm că extinderea participării pe piața muncii, modernizarea sistemului de educație și formare profesională, precum și stimularea inovării și digitalizării trebuie să devină priorități ale politicilor economice în perioada următoare.

Subliniem că recomandările formulate de OCDE și aderarea efectivă la organizație oferă un cadru important pentru consolidarea economiei românești și pentru tranziția către un model de dezvoltare bazat pe competitivitate, productivitate și valoare adăugată ridicată.

CAIR reunește membri din principalele sectoare economice ale României, incluzând construcții și materiale de construcții, turism și HoReCa, servicii financiar-contabile, energie regenerabilă, industrie și investiții, agricultură și industrie alimentară.

CONFEDERAȚIA ANTREPRENORILOR ȘI INVESTITORILOR DIN ROMÂNIA

Citește și

Comunicat. Rezultatele din prima săptămână a campaniei de curățenie generală în Sectorul 4. Au fost reparate peste jumătate din gropile de pe bulevarde
16:04
Comunicat. Rezultatele din prima săptămână a campaniei de curățenie generală în Sectorul 4. Au fost reparate peste jumătate din gropile de pe bulevarde
AUR propune un buget alternativ. „Poate exista și o restrângere inteligentă a consumului administrației, nu doar a consumului populației”
13:49, 15 Mar 2026
AUR propune un buget alternativ. „Poate exista și o restrângere inteligentă a consumului administrației, nu doar a consumului populației”
COMUNICAT Anca Mireanu preia conducerea Board-ului companiei Titluri Quality, parte a Grupului ARCMEDIA
14:35, 13 Mar 2026
Anca Mireanu preia conducerea Board-ului companiei Titluri Quality, parte a Grupului ARCMEDIA
COMUNICAT (P) Experiență Michelin la Athénée Palace
12:01, 13 Mar 2026
(P) Experiență Michelin la Athénée Palace
AUTO (P) BYD doboară ultimele bariere ale electrificării cu Blade Battery 2.0 și încărcare FLASH
12:27, 12 Mar 2026
(P) BYD doboară ultimele bariere ale electrificării cu Blade Battery 2.0 și încărcare FLASH
COMUNICAT Centrele de Endometrioză Medicover Cluj, Oradea și București – soluții moderne și abordare multidisciplinară
09:00, 12 Mar 2026
Centrele de Endometrioză Medicover Cluj, Oradea și București – soluții moderne și abordare multidisciplinară
Mediafax
Alexandru Nazare despre scumpirea carburanților: „Sunt creșteri spectaculoase. Ne îngrijorează situația. Analiza a fost transmisă Guvernului” / Ce spune despre aderarea la OCDE
Digi24
După eșecul cu Groenlanda, Trump amenință că preia o nouă țară. „Va fi onoarea mea”
Cancan.ro
Job-ul plătit cu 4.000 de euro pentru care nu se înghesuie nimeni. Domeniul care aduce bani frumoși
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Adevarul
De ce aleg românii Japonia: avantajele și capcanele vieții într-una dintre cele mai bogate țări din lume
Mediafax
Monica Macovei nu mai vrea să presteze muncă în folosul comunității
Click
Destinația de vis care i-a cucerit pe doi vloggeri români: „Ne-am dorit mult să vedem țara a cerului etern albastru și a războinicilor lui Ginghis Han”
Digi24
„Mini-armata” de angajați falși a lui Kim Jong Un a invadat Europa. Cum s-au infiltrat agenții nord-coreeni în marile companii de IT
Cancan.ro
Cum a aflat Rareș Cojoc că Andreea Popescu îl înșela cu Dan Alexa. Suspiciunile s-au confirmat în cel mai dur mod
Ce se întâmplă doctore
Boala GRAVĂ de care suferă actrița care a apărut în baston la Oscar! Doctorii au sfătuit-o să se pregătească de moarte!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
BYD ATTO 2 DM-i: SUV-ul plug-in hybrid care promite peste 1.000 km autonomie
Descopera.ro
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Cireșele dulci și închise la culoare ar putea ajuta la încetinirea cancerului mamar agresiv, sugerează un studiu efectuat pe șoareci
FLASH NEWS Ministrul Agriculturii a semnat un protocol istoric cu China. „Deschidem cea mai mare piață din lume pentru produsele românești”
12:38
Ministrul Agriculturii a semnat un protocol istoric cu China. „Deschidem cea mai mare piață din lume pentru produsele românești”
VIDEO Ion Cristoiu: Avem deja un învins în Războiul America-Iran: Alianța Transatlantică
12:26
Ion Cristoiu: Avem deja un învins în Războiul America-Iran: Alianța Transatlantică
REACȚIE Năsui susține că la Ministerul Dezvoltării cheltuielile „scad” crescând. „Propaganda bate realitatea în comisia pentru buget”
12:26
Năsui susține că la Ministerul Dezvoltării cheltuielile „scad” crescând. „Propaganda bate realitatea în comisia pentru buget”
RELIGIE Ce înseamnă postul aspru sau postul uscat. Zilele în care se consumă hrană uscată
12:23
Ce înseamnă postul aspru sau postul uscat. Zilele în care se consumă hrană uscată
FLASH NEWS Anchetă a Pentagonului. Un general al armatei SUA a uitat, într-un tren, hărți secrete legate de Ucraina și a suferit o comoție cerebrală, după ce a băut alcool în exces la o cină din Kiev. Ce ar fi consumat
12:09
Anchetă a Pentagonului. Un general al armatei SUA a uitat, într-un tren, hărți secrete legate de Ucraina și a suferit o comoție cerebrală, după ce a băut alcool în exces la o cină din Kiev. Ce ar fi consumat
SPORT 400 de copii, 32 de echipe și două zile de hochei la Kids Cup 2026
11:52
400 de copii, 32 de echipe și două zile de hochei la Kids Cup 2026

