Comunicat | Florin Barbu: BNR validează măsura plafonării adaosului comercial la alimente iar investițiile în zootehnie și în procesare țin România pe linia de plutire

BNR validează măsura plafonării adaosului comercial la alimente. Impactul industriei alimentare în nivelul exporturilor. Cel mai recent Raport asupra inflației publicat de Banca Națională a României (BNR) subliniază impactul pozitiv avut de prețurile la alimente în temperarea inflației. Totodată, documentul băncii centrale remarcă impactul pozitiv al agriculturii și industriei alimentare în echilibrarea balanței comerciale a României.

”Grupa de bunuri care a oferit cea mai consistentă susținere dinamicii pozitive a exporturilor a fost cea a materiilor prime agricole (+13,9 la sută), efect al recoltei bune din anul 2025. În plus, investițiile derulate în ultimii ani în sectorul primar și în cel de prelucrare au contribuit la majorarea livrărilor externe ale anumitor produse prelucrate (un exemplu relevant este industria alimentară, în care dinamica cifrei de afaceri externe a crescut până la circa 15 la sută, fiind una dintre rarele excepții la nivelul exporturilor de bunuri industriale).” se arată în Raportul asupra inflației al Băncii Naționale a României.

Florin Barbu, fostul ministru al agriculturii, spune într-o postare pe Facebook că investițiile masive derulate în ultimii ani în zootehnie și în procesare țin România pe linia de plutire:

”Deficitul comercial al României a scăzut cu -2%, datorită investițiilor derulate în ultimii ani în fermele românești și în fabricile de procesare. Așadar, importăm mai puțin pentru că fermierii și procesatorii noștri produc alimente de calitate, aici, acasă.”, transmite fostul ministru care subliniază că fermierii și procesatorii români au nevoie de susținere financiară.

”Fără finanțare, fermierii, procesatorii și producătorii nu au nicio șansă să continue să producă românește! Fermele se închid, producția scade, iar oamenii își pierd locurile de muncă. ÎI asigur pe toți fermierii și procesatorii români că nu ne vom opri în a-i susține!”, adaugă Barbu.

Referitor la plafonarea adaosului comercial pentru alimente, fostul ministru spune că măsura ar trebui menținută și chiar extinsă:

”Este evident că măsura este una bună! Se vede acest lucru atât în datele INS, cât și în Raportul BNR. Practic, BNR validează măsura plafonării adaosului comercial la alimente. Am mai spus și cu alte ocazii, de fiecare dată când s-a pus problema prelungirii acestei măsuri de care beneficiază milioane de români cu venituri mici și medii că plafonarea ar trebui nu doar prelungită ci chiar extinsă și la alte categorii de produse câtă vreme inflația rămâne peste 5%”, a declarat Florin Barbu.

Plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază a fost prelungită de Parlament până la 31 decembrie 2026.