Comunicat: Fundația Țiriac lansează programe gratuite de inițiere în înot, scrimă și judo, la noua locație Allianz-Țiriac Summer Arena din Otopeni

Peste 400 de copii vor putea beneficia anual de programe de inițiere în cele trei discipline. Sesiunile demonstrative care marchează debutul sezonului sportiv 2026–2027 vor avea loc sâmbătă, 14 noiembrie. Înscrierile sunt deschise pentru copii cu vârste între 4 și 12 ani.

Fundația Țiriac lansează trei programe gratuite de inițiere în înot, scrimă și judo, dedicate copiilor. Sesiunile demonstrative care marchează debutul sezonului sportiv 2026–2027 vor avea loc sâmbătă, 14 noiembrie, la Allianz-Țiriac Summer Arena, cea mai nouă facilitate sportivă din cadrul platformei de la Otopeni, dezvoltată de Grupul Țiriac.

Programele gratuite de inițiere în înot, scrimă și judo sunt dezvoltate de Fundația Țiriac în cadrul Țiriac Sports Academy, denumirea care reunește programele sportive dedicate copiilor.

Prin introducerea acestor discipline, Fundația extinde oportunitățile de practicare a sportului de la vârste mici, oferindu-le copiilor acces gratuit la antrenamente și îndrumare de specialitate, indiferent de nivelul lor de experiență. Anual, peste 400 de copii vor putea beneficia de programele gratuite de inițiere în cele trei noi discipline sportive.

Înscrierile pentru sesiunile demonstrative sunt deschise în perioada 28 octombrie – 10 noiembrie 2026, prin completarea unui formular online. Acestea vor avea loc la Allianz-Țiriac Summer Arena, pe strada Drumul Gării Odăi nr. 5G, Otopeni. Participarea la sesiunea corespunzătoare disciplinei alese este obligatorie pentru admiterea în programul de inițiere gratuită.

Cursurile vor începe după data de 16 noiembrie 2026, iar informațiile privind grupa în care va fi repartizat fiecare copil acceptat în program precum si orarul antrenamentelor vor fi transmise individual reprezentanților legali.

Trei programe gratuite pentru copii, în trei discipline sportive

Înot

Programul gratuit de inițiere în înot se adresează copiilor cu vârste între 4 și 12 ani, atât celor aflați la primul contact cu acest sport, cât și celor care au deja experiență și doresc să își dezvolte tehnica.

Sesiunea demonstrativă din 14 noiembrie va debuta la ora 11:00. În cadrul acesteia, echipa tehnică va evalua nivelul de acomodare cu apa și deprinderile fiecărui copil, pentru a stabili grupa potrivită. Participanții vor fi organizați în serii care vor intra succesiv în bazin, cu durata de circa 20 de minute.

Sub îndrumarea antrenorilor specializați, în cadrul programului de inițiere, copiii vor putea dobândi deprinderi esențiale pentru siguranța în apă și își vor dezvolta treptat coordonarea, rezistența și tehnica de înot.

Scrimă

Programul gratuit de inițiere în scrimă se adresează copiilor cu vârste între 6 și 12 ani, atât celor fără experiență anterioară, cât și celor care au mai practicat acest sport și doresc să își continue pregătirea.

Copiii vor fi organizați în șapte serii, cu o durată de 25 de minute fiecare. Evaluarea va urmări deprinderile motrice, coordonarea și capacitatea de a înțelege și executa exercițiile specifice, ținând cont de experiența fiecărui participant.

Prin exerciții adaptate nivelului de pregătire, în cadrul programului de inițiere, copiii vor avea ocazia să își dezvolte concentrarea, precizia, viteza de reacție și capacitatea de anticipare, familiarizându-se totodată cu un sport în care disciplina și respectul față de adversar sunt esențiale.

Judo

Programul gratuit de inițiere în judo se adresează copiilor cu vârste între 6 și 12 ani, oferindu-le posibilitatea de a descoperi sau de a aprofunda tehnicile specifice acestei discipline.

Participanții vor fi organizați în patru serii, cu o durată de 25 de minute fiecare. În cadrul evaluării, antrenorii vor urmări coordonarea, mobilitatea și capacitatea copiilor de a executa exerciții adaptate vârstei și nivelului de pregătire.

Prin practicarea judo-ului, copiii înscrişi în program își vor putea dezvolta echilibrul, coordonarea și încrederea în sine, familiarizându-se cu valorile acestui sport: respect, disciplină, autocontrol și perseverență.

Înscrierea la sesiunile demonstrative pentru fiecare dintre cele trei discipline se face prin completarea formularului corespunzător:

Copiii pot fi înscriși la una sau mai multe discipline sportive. În cazul în care se optează pentru participarea la mai multe sesiuni demonstrative, este necesară completarea a câte un formular de înscriere pentru fiecare disciplină aleasă.

Allianz-Țiriac Summer Arena adaugă trei discipline sportive infrastructurii din Otopeni

Dezvoltată de Grupul Țiriac, Allianz-Țiriac Summer Arena își deschide porțile cu ocazia evenimentului și extinde infrastructura sportivă din Otopeni prin facilități dedicate înotului, scrimei și judo-ului. Noua arenă a presupus o investiție netă de 7,5 milioane de euro și are o suprafață construită de 3.877 mp. Concepută pentru activități pe tot parcursul anului, aceasta oferă condiții pentru inițiere, antrenamente și organizarea competițiilor sportive.

Bazinul olimpic de înot are o lungime de 50 de metri, 10 culoare și o adâncime de 2 metri, fiind dotat cu blocstarturi și sistem oficial de cronometrare OMEGA. Sala de scrimă, cu o suprafață de 128 mp, dispune de piste dedicate antrenamentelor copiilor și de sisteme integrate de semnalizare a tușelor. Sala de judo are suprafața de 400 mp și este amenajată cu tatami la standarde competiționale.

Estimările privind utilizarea facilităților arenei indică un număr de aproximativ 36.000 de sportivi deserviți în primul an de activitate. Totodată, pentru primul an sunt vizate șase competiții de înot, judo și scrimă.

Odată cu deschiderea noii arene, patinoarul din imediata apropiere își schimbă denumirea în Allianz-Țiriac Winter Arena. Împreună cu Sala de Gimnastică Nadia Comăneci, cele trei facilități dezvoltate până în prezent reunesc condiții pentru practicarea unei game variate de discipline sportive pe tot parcursul anului.

Dezvoltarea acestui amplasament va continua prin noi investiții în infrastructura sportivă, cu obiectivul de a le oferi generațiilor viitoare acces la facilități moderne și condiții de pregătire la cele mai înalte standarde.

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Fundația Țiriac este o organizație non-profit, apolitică și non-guvernamentală, care s-a născut la inițiativa și din dorința domnului Ion Țiriac de a contribui la dezvoltarea sportului și încurajarea practicării acestuia în rândul copiilor și tinerilor din România.

Detalii suplimentare despre Fundația Țiriac pot fi accesate la adresa www.fundatiaiontiriac.ro.